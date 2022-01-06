張庭1500億身家解套？未直接控股傳銷公司　害慘好友陶紅

女星張庭和林瑞陽以微商銷售方式，在中國經營「TST庭秘密」護膚品事業，創造1,500億元台幣身家，相當風光，沒想到去年被揭發由張庭掛名董事長的「上海達威爾貿易有限公司」，因涉嫌傳銷事業被政府徹查，凍結26億元資金，其微博、抖音都被噤聲。不過，中國律師今（6）日分析，認為他們並未直接持有達威爾公司的股份，似乎早就設想到違法風險，非常聰明。





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▲林瑞陽（左起）和張庭、陶紅去年風光舉辦突破2.5億元人民幣銷售成績記者會。（圖／翻攝TST微博）

▲根據天眼查顯示，陶紅是上海達威爾的直接控股人，林瑞陽、張庭則是間接持股者。（圖／翻攝微博）

根據《澎拜新聞》報導，張庭夫婦創辦的公司涉嫌傳銷被立案調查，引發外界關注，爆出他們使用成本極低的產品，利用多層銷售、拉下線的概念，迅速累積驚人財富，才會被政府關切。但根據工商資訊顯示，張庭、林瑞陽都不是涉事公司的股東，反倒是向來力挺張庭的好友陶紅，本人跟100%持股經營的「北京最陶然服裝服飾有限公司」是達威爾的直接股東。





商事律師解析，該公司是典型的VIE（Variable Interest Entities可變利益實體）架構協議的公司，張庭夫婦在境外成立公司，通過層層協定的方式，控制境內公司的經營和財務，再把利益轉移到境外公司，進而規避繳納高稅收。這樣經營者既控制了公司，且並未直接控股，能夠阻擋公司第一層面的風險。





▲林瑞陽（右）和張庭經營微商事業，創造1,500億台幣身家。（圖／翻攝TST微博）

新聞曝光後，網友直呼「難道這樣就能解套了嗎？」、「規劃到這一步，應該早就設想好了吧」，也狠虧張庭夫婦「懂玩」，賺到大筆收入，讓下線囤貨到賣不出去。不過，目前達威爾在淘寶、天貓的店面，仍持續營業中，似乎未受到影響。



