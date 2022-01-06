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綠營新人再戰藍營議員　國民黨鳳山黨部掛「換人做」看板

▲「邁向過半大聯盟」在前國民黨鳳山市黨部前，掛上市議員擬參選人洪村銘、陳慶鴻、黃彥毓、蘇致榮、黃偵琳、湯詠瑜、林慧欣等人合體照片。（圖／翻攝畫面）
▲「邁向過半大聯盟」在前國民黨鳳山市黨部前，掛上市議員擬參選人洪村銘、陳慶鴻、黃彥毓、蘇致榮、黃偵琳、湯詠瑜、林慧欣等人合體照片。（圖／翻攝畫面）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-01-06 17:49:09

繼去年12月因市議員參選人蘇致榮在鳳山國民黨舊市黨部外牆施掛「四個不同意」之公投看板後，今（6）日上午民進黨「邁向過半大聯盟」成員包括市議員參選人林慧欣、陳慶鴻、黃偵琳、湯詠瑜、黃彥毓、蘇致榮以及洪村銘，以「作秀不做事，淘汰不適任議員」為訴求，將該面看板再度進行更替，直接點名國民黨經常以擱置預算的卑劣手法阻撓高雄建設發展，希望能在今年大選共同下架劣質的國民黨議員，給有心推動高雄發展的新人機會。

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高雄市議會元月3日起加開臨時會。今天原本排定二三讀會，但因財經委員會尚未審查完成，財經小組召集人陳美雅要求多增加一天分組審查時間，主席曾麗燕裁決變更議程。對此，民進黨「邁向過半大聯盟」成員們做出上述表示。

鳳山區市議員參選人蘇致榮痛批，原定去年就可以完成的預算審查，被國民黨拖到加開臨時會。蘇致榮認為，國民黨議員擱置預算以報私怨，薪水小偷當的很開心又不心虛，對不起市民。如果不會當議員，就讓專業的新人來。

前鎮小港市議員參選人黃彥毓表示，加開臨時會另有出席費、交通費與膳食費的支應，議會每天需要支付議員2450元的費用，高雄市議會議員共計66席，光是一天就會增加16萬餘元的開銷，若以此次的臨時會計，20天就會增加320萬餘元的支出，這些費用都是納稅人的血汗錢。

大旗美市議員參選人林慧欣指出，本月3日起開始進行臨時會，尤其在審核觀光局耗費了許多時間，而真正的根本原因就是國民黨又在刁難壽山動物園的改建案，但事實上企業捐贈市府建設經費高雄非首例，2003年馬英九任台北市長、2013年朱立倫任新北市長、2019年侯友宜任新北市長也都曾向企業募款，就算國民黨因為不同政治色彩有不同標準，也不應該犧牲高雄的發展，請國民黨不要影響高雄市的建設發展。

大岡山區市議員參選人陳慶鴻說，去年四月份進行第五次定期大會時，國民黨邱于軒議員用額數問題，讓開幕當天短短開了62分鐘就流會；實際上預算延宕導致加開臨時會的情況不是第一次，在第四次及第六次定期大會都發生加開臨時會的狀況，兩次加起來就花了至少四百多萬元，國民黨口口聲聲說要為民福祉把關，實際上卻是五鬼搬運，將人民納稅錢搬進自己的薪資袋。

林園大寮市議員參選人洪村銘表示，2019年9月高雄市議會黨團協商通過議會質詢需準時在晚間六點下班，試圖為當時被戲稱韓總機的韓市長開脫，如今同一批市議員打著「認真監督」的大旗，屢次阻擋高雄市政府年度預算外，真的是想跟他們說，麻煩回頭看看自己兩年前說了什麼。

左營楠梓市議員參選人黃偵琳也痛批，當初到底是誰在交付預算時百般阻撓，又是拖了多久才開始進行分組審查，已經增加的20天臨時會，現在又要再增加天數，這種行為何止是薪水小偷，根本是搶匪。

前金、新興、苓雅區市議員參選人湯詠瑜認為，預算被退期間，國民黨議員「曠工」卻是薪水照拿，現在加開臨時會，又可額外領到出席費、交通費與膳食費等，國民黨議員一邊用預算做政治鬥爭，一邊繼續領人民血汗納稅錢，就是「以民為壑」，「曠工議員」罔顧法律及政治責任，已經辜負選民所交付的期待。

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