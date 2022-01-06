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名家論壇》錢震宇／寫在罷昶、中二補選之前

▲台中市第二選區立委補選、立委林昶佐罷免案，將於周日（9日）舉行投票。（圖／記者黃宣尹攝影，2022.01.01）
▲台中市第二選區立委補選、立委林昶佐罷免案，將於周日（9日）舉行投票。（圖／記者黃宣尹攝影，2022.01.01）

文/錢震宇

2022-01-06 17:05:50

這周日就要進行是否同意罷免林昶佐以及台中市第二選區的立委補選。很多人問我結果如何，我先講我對這兩場選舉的看法。說實在的，這兩個選舉跟全國無關，基本上是在地選區的議題，但民進黨刻意把層級拉高到總統，甚至動員執政縣市首長輔選，實在沒必要。簡言之，就是在搞選舉，看低兩地的選民。

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所以，我覺得如果不是當地選區的人，其實無須多言。但這兩場選舉各有其代表意義。

先談中二選區，原本立委陳柏惟被罷掉後的空缺，這席一定要補選。陳柏惟被罷掉後的國民黨氣勢正旺，外界一致認為這席國民黨應該可以輕易拿回，且當時朱立倫甫當選國民黨主席，挾著共主之姿，既可以整合四方，又可以展現實力，補選本不該如此艱巨辛苦。

沒想到，民進黨快速整合黨內及基進黨，很快地推出了林靜儀。自此之後，民進黨從上到下開始對顏寬恆進行人身攻擊、抹黑潑糞，同時發動綠色政論節目猛轟顏家，炒熱補選熱度，營造話題。民進黨刻意把顏寬恆的人設定位「地方派系、無惡不作」，企圖去影響選民認知；此時，國民黨遲未決定人選，失去主導補選的帶頭角色。

一個對台中選區不熟、對在地選民無感的林靜儀，竟然靠著攻擊顏寬恆，在月內快速累積曝光度，套句朋友間的笑話，「原本沒人認識的林靜儀，已經紅到連中二選區都認識了」；而因為陳柏惟只搞政治偏鋒，不顧在地民生而被罷掉的理由，應該是這次回歸市政、地方的補選主軸整個被拉走，讓顏寬恆團隊進退失據，只能挨打。

市政議題打不出來、負面議題走不出來，讓經營在地多年的顏寬恆遇到苦戰，這場補選成了民進黨全黨對中二選民的戰爭，就連選前一天民進黨大造勢蔡英文、賴清德、蘇貞昌全都到齊，一個地方補選搞成這樣，實在了不起。民進黨拉低了補選的格局跟格調，還抹黑過去在地民代的努力與付出。

再談罷免林昶佐，搭著罷免風潮，加上7月初林昶佐被環南市場自治會嗆，整個氣勢大增，然而對當地選民來說，這不啻是一個認識選區立委的時候，這位爭議極大的閃靈樂團主唱過去為中正萬華區選民做了哪些事情，說了那些話，正好去檢驗一番。但原本是公民團體的連署，加入了選區議員的因素，也讓該區藍營複雜的恩怨情結浮上檯面，模糊了焦點。

對照綠營巨頭頻頻加持，到選區替林昶佐站台，藍營反倒顯得靜悄悄，只留在地議員跟公民團體宣傳。令人狐疑的是，既然補選是選民檢視立委的最好時機，不該把林昶佐過去言行好好的看上一遍嗎？藍營過去的立委林郁方是有極好口碑，又具有專業學識，這時候更應該比較才對啊？過程中看不到黨中央的角色，使得對手一再挑起國民黨的嫌隙。

回到一開始提的問題，地方補選究竟是要比對人的仇恨值，還是比一個人的平時表現及服務口碑，還是比誰背後的政黨力量大？民進黨集全黨之力去挺一個無黨籍的林昶佐，跟一個空降的林靜儀，到底又為了什麼？政黨又該在罷免及補選中扮演何種積極角色？

1月9日有決定權的只有這兩個選區的合格選民，政黨、蔡英文、蘇貞昌、其他縣市首長、議員都是配角，選民才是主角。然而，這兩場選戰「配角都太過搶戲」，結果輸贏都是選民承擔，但過程早被政黨決定，選民還能有什麼辦法？或許失望到不出來投票吧！

●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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