名家論壇》錢震宇／寫在罷昶、中二補選之前

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先談中二選區，原本立委陳柏惟被罷掉後的空缺，這席一定要補選。陳柏惟被罷掉後的國民黨氣勢正旺，外界一致認為這席國民黨應該可以輕易拿回，且當時朱立倫甫當選國民黨主席，挾著共主之姿，既可以整合四方，又可以展現實力，補選本不該如此艱巨辛苦。
沒想到，民進黨快速整合黨內及基進黨，很快地推出了林靜儀。自此之後，民進黨從上到下開始對顏寬恆進行人身攻擊、抹黑潑糞，同時發動綠色政論節目猛轟顏家，炒熱補選熱度，營造話題。民進黨刻意把顏寬恆的人設定位「地方派系、無惡不作」，企圖去影響選民認知；此時，國民黨遲未決定人選，失去主導補選的帶頭角色。
一個對台中選區不熟、對在地選民無感的林靜儀，竟然靠著攻擊顏寬恆，在月內快速累積曝光度，套句朋友間的笑話，「原本沒人認識的林靜儀，已經紅到連中二選區都認識了」；而因為陳柏惟只搞政治偏鋒，不顧在地民生而被罷掉的理由，應該是這次回歸市政、地方的補選主軸整個被拉走，讓顏寬恆團隊進退失據，只能挨打。
市政議題打不出來、負面議題走不出來，讓經營在地多年的顏寬恆遇到苦戰，這場補選成了民進黨全黨對中二選民的戰爭，就連選前一天民進黨大造勢蔡英文、賴清德、蘇貞昌全都到齊，一個地方補選搞成這樣，實在了不起。民進黨拉低了補選的格局跟格調，還抹黑過去在地民代的努力與付出。
再談罷免林昶佐，搭著罷免風潮，加上7月初林昶佐被環南市場自治會嗆，整個氣勢大增，然而對當地選民來說，這不啻是一個認識選區立委的時候，這位爭議極大的閃靈樂團主唱過去為中正萬華區選民做了哪些事情，說了那些話，正好去檢驗一番。但原本是公民團體的連署，加入了選區議員的因素，也讓該區藍營複雜的恩怨情結浮上檯面，模糊了焦點。
對照綠營巨頭頻頻加持，到選區替林昶佐站台，藍營反倒顯得靜悄悄，只留在地議員跟公民團體宣傳。令人狐疑的是，既然補選是選民檢視立委的最好時機，不該把林昶佐過去言行好好的看上一遍嗎？藍營過去的立委林郁方是有極好口碑，又具有專業學識，這時候更應該比較才對啊？過程中看不到黨中央的角色，使得對手一再挑起國民黨的嫌隙。
回到一開始提的問題，地方補選究竟是要比對人的仇恨值，還是比一個人的平時表現及服務口碑，還是比誰背後的政黨力量大？民進黨集全黨之力去挺一個無黨籍的林昶佐，跟一個空降的林靜儀，到底又為了什麼？政黨又該在罷免及補選中扮演何種積極角色？
1月9日有決定權的只有這兩個選區的合格選民，政黨、蔡英文、蘇貞昌、其他縣市首長、議員都是配角，選民才是主角。然而，這兩場選戰「配角都太過搶戲」，結果輸贏都是選民承擔，但過程早被政黨決定，選民還能有什麼辦法？或許失望到不出來投票吧！
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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