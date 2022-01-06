不只陶朱隱園！帝寶停車、張惠妹家中庭 開放空間都能用
被譽為全台最貴精品豪宅的「陶朱隱園」，日前被爆用開放空間換容積獎勵，未來依法須開放屋突層供民眾參觀。事實上，大面積豪宅建案有這種開放空間不算少見，就連全台最知名的豪宅「帝寶」，也是為獲得獎勵樓地板面積，開放部分停車場供外界民眾使用；歌壇天后張惠妹住的「信義之星」，它的中庭走道也是可讓一般民眾參觀。
記者賴志昶／台北報導
2022-01-06 17:21:07｜2022-01-06 17:55:24
政府早年為讓市區有更多綠化環境，鼓勵建案設置開放空間，以換取更多的容積獎勵。天時地利不動產顧問公司總經理張欣民指出，國內有這種開放空間的社區不算常見，一般都是基地面積夠大的建案，才會為求更多的樓地板面積，而向政府申請相關的容積獎勵。
張欣民舉例，位於北市信義區的超級豪宅信義之星，它分為兩棟社區，其中的中庭走廊其實就是開放空間，過去管委會曾私自建設圍欄而鬧上新聞版面，之後經民眾檢舉後，才又拆除圍欄對外開放。
另外，由宏盛建設1998年推出的老字號豪宅社區帝寶，由於不少名人加持，至今仍可說是全台最知名的豪宅建案。不過，它當年依照「台北市建築物增設室內公用停車空間鼓勵要點」增設汽車與機車停車位，但卻未開放公眾停車，一直到遭到北市建管處關注後，才於2006年起開放外界付費停車。
同時，位於北市士林區故宮正對面的指標性豪宅「至善天下」，其實也有開放空間，該社區的中庭草坪理應開放供大眾使用，不過過去也曾遭到台灣大學建築與城鄉研究所教授畢恆達批評，理應要服務大眾的草坪，要進入卻會遭到警衛重重刁難。
▲位於台北市仁愛路上的豪宅「帝寶」，其地下停車場有部分停車位事實上是可供大眾使用。（圖／翻攝自Google地圖）