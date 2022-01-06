韋禮安投資加密貨幣慘跌　認了「身家都在裡面」

第17屆 KKBOX 音樂風雲榜於今（6）日舉辦記者會，正式公開年度風雲歌手，同時公布首波藝人出席名單，包括本屆獲選年度風雲歌手的八三夭、艾薇、告五人、邱鋒澤、韋禮安、動力火車。而韋禮安更是現身記者會，分享近況。
記者吳雨婕/台北報導
2022-01-06 17:37:59｜2022-01-06 17:41:28
近期活動滿檔的韋禮安，受訪時被問到尾牙春酒是否跑很多？韋禮安笑說：「對！不少！最近很認真跑場子！」被在旁的經紀人宣傳打趣：「很誠實的藝人。」事實上活動邀約不斷的他，目前尾牙春酒粗估超過10場，加上同時跑宣傳跟活動，讓他行程滿到農曆年前，1月28日才開始休年假，韋禮安笑說：「每天都是照表操課，他們排我就照著走。」被問到紅包錢收很多那「撒出去」是不是也很多？韋禮安透露：「給出的紅包當然不能少，比去年多，步步高升囉！」
荷包賺滿滿的韋禮安，談到有無投資一事，他表示平常有買加密貨幣跟ETF，「因為平常工作很忙，沒時間盯盤。」他不諱言透露，自己的「身家」也很多部分投入在裡面，「目前是跌，索性不去看，就放著吧！」他也說起新年新希望：「除了身體健康外，希望今年能花多點時間跟家人相處，因為之前開公司後，有百分之八十的時間 都花在工作上，最近覺得父母年紀也大了，希望能有時間多陪他們。」