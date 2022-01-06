罷昶及中二立委補選逢疫情升溫 中選會籲民眾遵守規範
台中市第2選舉區立委補選及台北市第5選舉區立法委員林昶佐罷免案即將在9日舉行投票，中選會表示，鑑於近日國內疫情升溫，中選會已要求台中市及台北市選舉委員會落實選務防疫措施，並提醒參與投票民眾遵守防疫規範。
記者余祥／台北報導
2022-01-06 17:16:38
中選會表示，本次立法委員缺額補選及罷免案投票，台中市及台北市選舉委員會已分別訂定選務防疫計畫，對於投票所場地消毒、動線規劃佈置、選舉人(投票人)及選務人員安全防護等均採取高規格選務防疫措施，請民眾安心並請投票民眾配合遵守。
中選會提醒，投票民眾應佩戴口罩進入投票所投票。但在工作人員查驗身分時，請暫時脫下口罩以利核對容貌與國民身分證是否相符。脫下口罩時，應與工作人員及前後民眾保持1.5公尺社交距離。
此外，進入投票所前應量測體溫並進行手部消毒：保持社交距離，排隊動線上貼有距離標示，請民眾依標示排隊。
居家隔離、居家檢疫，以及符合病例定義的「嚴重特殊傳染性肺炎」通報個案，經醫院安排採檢，於接獲通知檢驗結果為陰性前，應留在家中，不可外出，亦不得進入投票所投票及參觀開票。
有發燒症狀的民眾前往投票時，應戴上手套，登記姓名及聯絡方式，由工作人員引導至專用遮屏圈票、投票；參觀開票民眾採取實聯制，有發燒症狀者不得進入。
中選會指出，近期國內疫情升溫，新型變異株來勢洶洶，請參與投票民眾務必遵守選務防疫規範，保護自己也保護他人。