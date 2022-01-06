名家論壇》陳沖／加密幣與三個和尚

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八年以來，法律環境基本未變，倒是在洗錢防制法多了第五條虛擬通貨平台及交易業務，並應由主管機關報請行政院指定其範圍之規定。眾所周知，經千呼萬喚，2021/4/9行政院完成指定後，目前態勢是: 金管會是VASP(Virtual Asset Service Provider虛擬資產服務業)「反洗錢事務」的主管機關，至於VASP「日常業務」的主管機關或虛擬通貨(包括比特幣)的主管機關，還是沒人認養。所以金管會了解是「誰裝的」以後，如有關情節都符合洗錢防制法的規定，那立委關心ATM可否設置的事情依然無解，VASP業務的正常發展、交易糾紛依然處於三不管的狀況。金管會立場正確，因為依照現行法，VASP的確不屬於任何部會主管，至於洗錢事務，既然大夥公推，只好勉強接下。其實大家似乎都忘了，洗錢防制法是針對Serious Crime的犯罪所得，留下可追查的紀錄，追根究底，重大犯罪還是法務部主管。也許有人問，為何在韓國VASP都是金管會在三令五申、限期登記?這也沒啥大學問，一個國家，VASP終究要有部會主管或輔導其茁壯，這就看最高行政長官的智慧以及如何拍板了。
也許有人認為，虛擬通貨無足輕重，全球金融界大咖業也幾乎一致鄙視，沒錯! 2014年演講時，我也不看好沒有intrinsic value的虛擬幣，但誠如本基金2021/6/8「正視加密幣的階級鬥爭意涵」一文中所說，「新世代渴望自己的舞台，希望有翻身的機會，而數位落差是一個機會，可以擺脫石器時代的前輩，自創一片樂園。感覺上，一個新形態的階級鬥爭，或者說，階級鬥爭的心理，漸漸成形。」，現在看來，這種感覺愈發真實。
加密幣的定位及前途，發展至今，總市值已近美金三兆，早不是十年前的吳下阿蒙，加上QE搧風助燃，已無從說禁就禁。於今之計，如政府正視加密幣背後的科技、創意，以及階級翻身的意涵，宜儘早確定「日常業務」的主管機關，以維持交易秩序，做好消費者保護，以免釀成災難。
●作者：陳冲／ 行政院前院長、現任新世代金融基金會董事長
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