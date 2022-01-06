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Omicron進本土　黃立民籲：應全面撤換「機場檢驗儀器」

▲桃園機場爆發群聚感染事件，由於足跡遍布市場、歌友會近千人的跨年活動，令外界擔心疫情會擴散。（圖／軍聞社提供）
▲桃園機場爆發群聚感染事件，由於足跡遍布市場、歌友會近千人的跨年活動，令外界擔心疫情會擴散。（圖／軍聞社提供）

記者許若茵／台北報導

2022-01-06 17:20:55

桃機群聚延燒不止，累計至今已有8人確診，台大兒童醫院院長黃立民今（6）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，Omicron變異株已經進入社區，應盡快找出感染源、詳細疫調、加強SOP落實，機場應採用新型的檢驗儀器，縮短檢驗時間。

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截至今日，桃園機場群聚感染事件已有1名防疫計程車司機、7名機場清潔人員確診，其中防疫計程車司機與3名清潔人員皆感染高傳播力的新型變異株Omicron，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中於今下午疫情記者會上坦言，「Omicron已經進到本土」。

對此，黃立民說明，清潔員居住在社區的民眾，下班回家後就是進入一般社區，因此清潔員確診，就代表病毒已經進入社區。

由於確診者足跡遍布市場、歌友會近千人的跨年活動，讓外界憂心疫情擴大，黃立民坦言，「這個機會都是有的」，確診者每與人接觸一次，感染風險就會增加，一直累積風險就會變大。

黃立民進一步指出，歌友會活動的風險比較高，因為若是有唱歌、聊天，口罩又沒戴好，加上長時間停留，「這種風險是相對上是比較高的」。

不過對於是否會重演去年五月的本土大流行，黃立民語帶保留認為有待觀察，現在講還言之過早。他解釋，本次疫情算是在早期前幾波感染就偵測到，「所以我們還是有機會把疫情限制在一定規模內」，就看接續的防疫措施有無效果，大約要再觀察四周。

黃立民建議，接續中央應清查桃園機場內部，盡速釐清還有無其他感染個案，也要找出感染源，並避免其他感染者繼續在社區活動，繼續詳細疫調、採檢接觸者。

黃立民提到，應重新修改、檢視、落實SOP，預防防疫計程車司機等人員再染疫。他也強調，確診者應在邊境就被檢出送醫，不要等到進入防疫旅館才被篩出，呼籲政府可購買新型的檢驗儀器，將檢驗時間縮短至兩小時甚至一小時就能確診檢驗報告，善用最新科技。

此外，黃立民提出，政府應縮短第三劑施打間隔至3個月，甚至1個月也可以，目的就是要提高抗體，該做的事情還是要做，不能因為來不及就放棄不做。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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