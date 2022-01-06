打造「運動員戰士」！ 步訓部運動科學推廣中心首亮相
為強化官兵體能，陸軍步兵訓練指揮部在參謀總長陳寶餘擔任陸軍司令期間籌畫成立「運動科學推廣中心」，國防部今（6）日邀請媒體採訪「春節加強戰備訓練」，成立一年的陸軍步訓部「運動科學推廣中心」首度於媒體前展示。
記者呂炯昌／高雄報導
2022-01-06 17:43:32
「國軍111年春節加強戰備媒體邀訪」國防部今日安排陸軍583旅、333旅進訓部隊及體幹班學員，實施「機步排專精訓練」、「運動科學簡介」及「體幹班訓練」科目，展現備戰成效。
陸軍司令部表示，為強化國軍體能訓練，提升訓練效能及防範危安，步訓部原體育組自民國110年(2021年)1月1日調整編成「運動科學推廣中心」，師法國內運動科學專業理論、引進科學儀器，藉體幹班課程修訂，增加運動科學課程，及開辦「運動科學師資班」，採系統性、計畫性及個別性科學化訓練模式，並配合科技儀器，藉以提升官兵訓練成效、降低訓練危安，以達「科技練兵、符合戰需」之目標。
步訓部教官江柏賢表示，體幹班訓練現階段更加入Tabata間歇訓練，雖然運動時間短，但能夠在短時間內增加心跳，提升訓練效果。陸軍步訓部同時引進美軍體適能課程，並重新研發改進，同時也配備先進的心律感應器等設備，監控官兵體能狀況，若有異常狀況，教官可立即關心，以減少訓練危安因子。