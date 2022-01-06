COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

PLG／成力煥轉隊後首度現身新竹　攻城獅本周對決夢想家

▲新竹攻城獅副隊長成力煥本季轉戰台新夢想家，本周日將首度回到新竹對陣老東家。（圖／P. LEAGUE+提供）
▲新竹攻城獅副隊長成力煥本季轉戰台新夢想家，本周日將首度回到新竹對陣老東家。（圖／P. LEAGUE+提供）

記者鍾東穎/綜合報導

2022-01-06 17:45:52

PLG新竹街口攻城獅目前以4勝2敗暫居聯盟第一，這也是攻城獅創隊以來首次站上聯盟戰績首位。本週末將迎戰高雄鋼鐵人與台新夢想家，期盼能在主場拿下2連勝，穩固聯盟龍頭位置。這也將是前攻城獅副隊長成力煥在轉隊後首度於新竹出賽。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「新竹球王」成力煥上季結束後離開家鄉球隊前進台中加盟夢想家，引發熱議，本季熱身賽曾在台大體育館對上前東家攻城獅，這週日將是本季首次以客場球員身分回到新竹出賽。截至今日止，本週末預售票約售出近6成，其餘票券將於賽事當日早上10點半開賣。

這週末除了在新竹主場二連戰之外，更是自去年起廣受親子族群推薦必訪的「小獅童樂會」主題週，為了讓孩童們來新竹主場全力FUN電。為營造小獅童樂會童趣風，球團邀請林冠綸總教練、陳堅恩、林宜輝、郭少傑、宋宇軒的孩子至球團辦公室錄製「主隊球員與教練出場介紹詞」，期待能將孩童純真口白融入本週賽事流程中。

▲球團延續小獅童樂會主題週傳統，持續舉辦寶寶爬行大賽。（圖／新竹攻城獅提供）
▲球團延續小獅童樂會主題週傳統，持續舉辦寶寶爬行大賽。（圖／新竹攻城獅提供）
球團延續首年主題週傳統，持續舉辦寶寶爬行大賽與兒童灌籃大賽。且今年更是增加賽前活動「Pushbike獅速競賽」，將籃球場改造為滑步車障礙賽道，目前主題日孩童專屬活動已吸引近60組家庭踴躍報名。且攻城獅球團也與知名娛樂體驗創造品牌「野獸國」合作，攻城獅本週末主場將有野獸國獅紫軍限定店進駐，入場球迷可於場內尋找小小兵的身影，即有機會抽中野獸國遠百竹北店贊助的「神偷奶爸」限量好禮。周邊活動部分，只要憑「考卷」或「學生證」即可兌換限量Uncle紙箱。為宣傳即將在1/21上映的電影《屁屁偵探：舒芙蕾島的秘密》，球團也特別舉辦屁屁偵探賽前見面會。YOYO香蕉哥哥與蔓越莓姊姊也將驚喜現身南門二樓小舞台，盼能讓孩童們在攻城獅主場留下最完美的童年回憶。

攻城獅球團致力於活化主場館內空間，除了南側官方商品部全面翻新外，也在北側規劃LIONEERS KIDS ZONE，此區域自本週起將設置有沙畫遊戲區、紙箱彩繪區、Pushbike滑步車體驗區、氣墊跳床遊樂區，盼能將獅子窩打造為全台親子友善度最高的職業運動場域，深耕新竹在地親子族群。除此之外，「LIONATION博物館」將於1/8(六)正式開幕，球團將創隊以來的紀念文物收藏於館內，也設置互動區讓球迷透過實際體驗更貼近每一位攻城獅球星。同時館內結合商品部販售球團周邊與紀念性商品，將於北側觀眾迴廊正式開放球迷參觀！

▲攻城獅球團在北側規劃LIONEERS KIDS ZONE 本週起將提供免費沙畫體驗教學。（圖／新竹攻城獅提供）
▲攻城獅球團在北側規劃LIONEERS KIDS ZONE 本週起將提供免費沙畫體驗教學。（圖／新竹攻城獅提供）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
你預期你今年的年終獎金約幾個月？

你預期你今年的年終獎金約幾個月？

繼續作答
即時
推薦閱讀