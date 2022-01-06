PLG／成力煥轉隊後首度現身新竹　攻城獅本周對決夢想家

我是廣告 請繼續往下閱讀
這週末除了在新竹主場二連戰之外，更是自去年起廣受親子族群推薦必訪的「小獅童樂會」主題週，為了讓孩童們來新竹主場全力FUN電。為營造小獅童樂會童趣風，球團邀請林冠綸總教練、陳堅恩、林宜輝、郭少傑、宋宇軒的孩子至球團辦公室錄製「主隊球員與教練出場介紹詞」，期待能將孩童純真口白融入本週賽事流程中。
球團延續首年主題週傳統，持續舉辦寶寶爬行大賽與兒童灌籃大賽。且今年更是增加賽前活動「Pushbike獅速競賽」，將籃球場改造為滑步車障礙賽道，目前主題日孩童專屬活動已吸引近60組家庭踴躍報名。且攻城獅球團也與知名娛樂體驗創造品牌「野獸國」合作，攻城獅本週末主場將有野獸國獅紫軍限定店進駐，入場球迷可於場內尋找小小兵的身影，即有機會抽中野獸國遠百竹北店贊助的「神偷奶爸」限量好禮。周邊活動部分，只要憑「考卷」或「學生證」即可兌換限量Uncle紙箱。為宣傳即將在1/21上映的電影《屁屁偵探：舒芙蕾島的秘密》，球團也特別舉辦屁屁偵探賽前見面會。YOYO香蕉哥哥與蔓越莓姊姊也將驚喜現身南門二樓小舞台，盼能讓孩童們在攻城獅主場留下最完美的童年回憶。
攻城獅球團致力於活化主場館內空間，除了南側官方商品部全面翻新外，也在北側規劃LIONEERS KIDS ZONE，此區域自本週起將設置有沙畫遊戲區、紙箱彩繪區、Pushbike滑步車體驗區、氣墊跳床遊樂區，盼能將獅子窩打造為全台親子友善度最高的職業運動場域，深耕新竹在地親子族群。除此之外，「LIONATION博物館」將於1/8(六)正式開幕，球團將創隊以來的紀念文物收藏於館內，也設置互動區讓球迷透過實際體驗更貼近每一位攻城獅球星。同時館內結合商品部販售球團周邊與紀念性商品，將於北側觀眾迴廊正式開放球迷參觀！