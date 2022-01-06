聚陽、儒鴻2022業績看旺　在越台商：工廠都滿單

儘管受Omicron衝擊，疫情再度升溫，但疫苗覆蓋率提升，加上歐美解封需求強勁、塞港現象緩和，台灣成衣業者在東南亞市場的產能逐漸恢復，像聚陽去年12月合併營收創單月新高，較前年同期成長47.4％，達31.77億元。越南台商謝明輝就表示，當地工廠都是滿單狀態。
記者李澍/綜合報導
2022-01-06 17:53:08
整體來看，越南去年9月中後放寬封城限制，復工率、稼動率雙回升，台廠因此受益。聚陽2021年全年營收289.3億元，創歷史新高，年增率達16.1％；另一家大廠儒鴻也表現不俗，營收去年11月回升，當月營收增加23.4%，年增率達25.5%。
法人分析，在兼顧疫情與經濟發展的情況下，越南放寬群聚限制，成衣廠陸續復工；不過，因復工率及備貨皆不足，聚陽去年10月至11月廠能利用率僅6成左右，時至去年年底，隨著工廠效率滿載，才交出亮眼營收成績單。
在越南經商多年的越南台灣商會聯合總會名譽總會長、中華民國僑務委員謝明輝表示，越南先前就已逐漸復工，現在當地工廠都是滿單狀態，惟礙於疫情加上農曆年將至，部分工人還未完全返回崗位，人力不足的情況下，現在很多工廠都必須加班趕工。
展望2022年，因歐、美、日解封帶動消費需求，在東南亞佈局的台灣成衣業者長期訂單看旺；在需求強勁且產品組合優化的條件下，聚陽預期能夠保持成長且利潤高於營收的態勢。