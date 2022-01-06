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制霸區塊鏈！周杰倫潮牌NFT秒賺2.8億　五月天阿信也收藏

▲周杰倫的潮牌推出NFT，6天制霸區塊鏈。（圖／翻攝周杰倫IG）
▲周杰倫的潮牌推出NFT，6天制霸區塊鏈。（圖／翻攝周杰倫IG）

記者吳雨婕/綜合報導

2022-01-06 19:30:00

由Ezek平台與周杰倫潮牌合作的NFT「Phanta Bear」在2022年元旦一發行就秒殺，除了創下瞬間1000萬美金（約台幣2.8億元）的紀錄，發行6天後更繼續攀向高峰，讓曾經幫助蘇富比拍賣會創下天價紀錄的周杰倫，再創新紀錄。

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昨（5）日晚周杰倫在IG主動PO出「Phanta Bear」在以太鏈上Opensea交易平台的熱門交易榜單紀錄，他po文寫到：「哥做什麼都要第一，就算挺兄弟也是...」榜單顯示「Phanta Bear」才發行6天，價值水漲船高，在二級市場的交易量，已逼近去年傻瓜龐克（Daft Punk）爆紅的CryptoPunks NFT二級市場交易紀錄，成為全球目前排名第三高的NFT交易紀錄。

▲周杰倫PO出「Phanta Bear」在以太鏈上Opensea交易平台的熱門交易榜單紀錄。（圖／周杰倫IG）
▲周杰倫PO出「Phanta Bear」在以太鏈上Opensea交易平台的熱門交易榜單紀錄。（圖／周杰倫IG）
此外，Phanta Bear NFT也獲得了一眾明星與KOL的爭相收藏，從發行第1天國際動作巨星尚克勞范達美（Jean-Claude Van Damme），就直接把社群媒體頭像更換成Phantabear ，從那天開始五月天主唱阿信與修杰楷、小馬、小刀等藝人都陸續在自己的社交媒體上秀出自己擁有的Phantabear NFT。

▲五月天阿信也買了周杰倫潮牌的NFT。（圖／阿信IG）
▲五月天阿信也買了周杰倫潮牌的NFT。（圖／阿信IG）

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