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賈靜雯「選張孝全拍床戲」只因小S　滿意修杰楷精力旺盛

▲賈靜雯（左）選張孝全拍床戲只因小S（右）。（圖／CATCHPLAY+提供）
▲賈靜雯（左）選張孝全拍床戲只因小S（右）。（圖／CATCHPLAY+提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-01-06 18:17:26

《熙娣想聊》開播後掀起討論熱潮，由小S（徐熙娣）主持，姊姊大S（徐熙媛）擔任製作人，繼小S與「經典舊愛」黃子佼同框暢聊往事、預言許瑋甯戀情後，這集邀請近年狂奪金鐘視后、金馬影后的「雙金天后」賈靜雯，大聊對方與老公修杰楷的夫妻生活之外，她也被小S拷問床戲選擇題。

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在小S、賈靜雯都育有3個孩子，同為時髦媽咪的2人一起去享受腿部按摩，分享夫妻生活，賈靜雯坦言雖然修杰楷小他9歲，不過他仍是一個「老靈魂」，在家裡都擔任照顧者的角色，年齡在2人之間一直都不是問題：「他不會很幼稚或是特別不成熟，反而像是教官一樣很囉唆。」至於體力方面，賈靜雯則馬上給予修杰楷肯定：「這對所謂的姐弟戀來說，其實真的不錯，因為有時候女生會比較快感到疲倦，如果男生年輕一點、精力旺盛，他就可以幫忙帶小孩。」

▲賈靜雯把老公修杰楷形容成囉唆的教官。（圖／CATCHPLAY+）
▲賈靜雯把老公修杰楷形容成囉唆的教官。（圖／CATCHPLAY+）
接著來到終極二選一單元環節，小S、賈靜雯到餐酒館喝酒、大啖美食，其中賈靜雯被問到如果只有吳慷仁和張孝全可以選擇，會比較想和誰拍攝床戲，她秒答張孝全：「因為吳慷仁是妳（小S）的，如果拍了就不能跟妳當朋友了。」接著解釋因爲已經跟吳慷仁拍過，且尺度已達需要打馬賽克的程度，此話一出讓小S十分羨慕，不過賈靜雯坦言其實拍床戲有一定的壓力：「其實沒有很享受，反而是要好好矜持的在那邊演。」小S聽完後仍不放棄，堅持要當賈靜雯拍床戲時的替身。

20191030 #1_191101_0023.jpg▲賈靜雯（右）選擇與張孝全（左）一起拍床戲。（圖／資料照）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
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