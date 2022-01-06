曾莞婷年砸20萬修修臉　放話年終超過4個月

曾莞婷擔任醫材品牌大使，今（6日）出席記者會分享美容之道，近期她在TVBS八點檔《機智校園生活》飾演主任，化妝師認證她的膚況比學生演員還要好，其實她從30歲開始醫美保養，每年砸20萬以上，「膠原蛋白對女生太重要，顯老唯一敗筆就是鬆垮，把皮膚顧緊緻，看起來年齡就下降很多。」尤其她最注重脖子保養，上鏡小祕訣就是妝前用推臉機瘦臉、按摩打通脖子穴道消水腫，2招讓她在戲劇作品裡既美又瘦。
記者羅凌筠/台北報導
2022-01-06 18:10:00｜2022-01-06 18:45:57
曾莞婷坐擁手搖飲、保養品、料理包3樣副業，算算旗下員工35人，去年年營業額約5000萬元，年終發出4個月之多，今年疫情衝擊，曾莞婷卻賺的比去年還多，年終數字會保持去年的水準嗎？她霸氣回：「會比去年好，當然不是每個人都領這麼多，要看資歷跟貢獻度，我是公平的老闆。」
談到《機智》同劇男星宥勝把桌布換成周曉涵合照，引來網友批評，曾莞婷緩頰：「宥勝在片場都跟老婆視訊，根本沒有疑慮，我跟JR也很好，勾肩搭背也不覺得怪異，真的有鬼才避嫌，我們都坦蕩蕩。」她自認是緋聞絕緣體，男明星對她都沒什麼感覺，那螢幕男友謝承均？她大笑：「仔哥那就是假的。」
拍戲總會遇到人夫，怎麼明哲保身？曾莞婷說：「有一點很重要，要顧及老婆感受，像我常去JR臉書留言，他老婆生日我也會留言祝福，對方看到會感受到『妳應該不是想破壞我家庭。』」簡單來說除了平常維繫感情，曾莞婷也不做讓人誤會的事，還沒遇過對手演員的另一半打翻醋缸子。