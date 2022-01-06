實際查訪8確診者工作場域！王必勝揪出「可疑感染源頭」
桃園機場群聚案擴大，目前累計已有8名確診，其中7名為清潔人員、1名為防疫計程車司機。桃機前進指揮所指揮官王必勝，今（6）日實際查訪8名確診者的工作場域，揪出數個「可疑的源頭處所」，並呼籲有相關重疊足跡或有症狀的民眾主動去採檢，保護自己也保護家人。
編輯中心/綜合報導
2022-01-06 17:58:15
王必勝在臉書發文表示，「今天把目前八位確診者的工作場域都走過看過一遍，也實際與工作人員及管理人員討論。藉由細節的探討和現場的觀察，再印證科學上的資料分析，這應該是釐清感染源及傳播途徑的重要方式。」
王必勝指出，「六號行李轉盤旁的廁所以及P3停車場廁所是可疑的源頭處所。而清潔員工接駁巴士則是較可能的傳播場所。」另外王必勝也不禁感慨，「另一個結論是： 機場好大…」
對於目前8位確診者的第一圈同住密切接觸者檢驗都是陰性，王必勝直言「這雖然令人感覺有點奇怪，但我們當然是欣然接受」，打趣聲稱會「笑納」這個好結果。
王必勝最後也呼籲民眾，「社區採檢站會持續服務，希望有相關重疊足跡或有症狀的民眾主動去採檢，保護自己也保護家人、社區。」（編輯：倪浩軒）
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