女星遇嚴重車禍！卡車上動不了　「全身痛到要爆開」

楊惠絜發片前驚傳車禍，才推出第二波主打歌《憨腮腮》的她，經歷人生中許多第一次，包括開車被撞、坐救護車、警局做筆錄和腦震盪住院近20天等，都讓她永生難忘。她回憶當時是準備拍MV的前兩天，她開車買食物回家路上，居然遭橫向車攔腰撞上。好在休養過後，已經恢復健康，但她直言現在開車都還是怕怕的。
記者吳雨婕/綜合報導
2022-01-06 20:30:00
楊惠絜去年10月的某晚，駕車在住家附近遭撞上，當時她車子被撞擊自轉一圈，差點掉下一旁大排水溝，好加在安全氣囊半爆，沒有顯著外傷，但她個人被卡在車上動彈不得，遭見義勇為路人破窗將她抱出，當晚她還能赴警局做筆錄，但隔天她痛到像「全身都要爆開」，醫師發現她重度腦震盪、胸部、全身多處挫傷，要住院觀察，沒想到一住就是20天。面臨生死關卡，楊惠絜回想最感謝的人是老公，住院期間他每天燉魚湯、雞湯給她進補，「若不是我先生，我可能無法恢復到那麼好！」
楊惠絜透露，在車禍後，現在開車都會有創傷症候群，「若後有來車靠近，會心悸、害怕，然後全程開著臨停的雙向燈，開在高速公路上。而且越開越慢！」老公發現她這樣堅持不讓她開車，此外，楊惠絜也懷疑大腦受影響，近期講過的話會一秒「斷片」，忘了剛剛在講什麼，她驚呼：「金害！」但又笑說：「反正剛好換打第二波《憨腮腮》，只能想是傻人有傻福囉！」