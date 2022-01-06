預計停太空千年！俄羅斯火箭失控墜落 殘骸掉落南太平洋
近年來各國頻頻將火箭送往太空戰場，導致太空殘骸陸續墜落地球，俄國「安加拉A-5」（Angara-A5）重型運載火箭推進器日前就傳出失控下墜的消息，最初因為無法確切掌握墜落地點引起太空機構緊張，所幸在密切監測下得知火箭殘骸最後會掉落在南太平洋，對人口密集地區不會有所影響。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-01-06 18:11:41
根據《CNN》報導，去年12月俄羅斯在普列謝茨克太空港（Plesetsk Spaceport）發射安加拉（Angara）A5火箭，俄羅斯國防部原先稱發射成功，並指出發射旨在測驗新型推進器Persei booster，然而該推進器引擎卻傳出失效消息，導致火箭失控墜回地球。俄羅斯航太局（Roscosmos）向《CNN》表示，本次發射是由俄羅斯國防部操作，但後者並未做出相關回應。
安加拉A5的升空被俄國官方視為航太科技的重要進展，總統蒲亭更希望安加拉A5能當作俄國航太工業的領頭羊；歐洲太空總署（European Space Agency）太空殘骸辦公室（Space Debris Office）負責人克列格（Holger Krag）則指出，安加拉A5的殘骸以每秒7.5公里速度下墜，雖然在經過大氣層時會燃燒殆盡，但如果有大碎片掉落在人口密集處仍有一定程度的風險。
哈佛史密森天體物理中心（Center for Astrophysics）天文學家麥克道威爾（Jonathan McDowell）表示，安加拉A5原本預計在太空軌道上停留數千年，但火箭未能重新啟動因此失控墜落，原先推估的墜落地點包含印度洋、南大洋、太平洋、墨西哥和德州，不過在進一步追蹤後確認，安加拉A5殘骸已於台灣時間今晨5點左右掉落在南太平洋空曠處。