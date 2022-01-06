林靜儀溫柔堅定遭質疑　好姊妹余宛如揭感動故事證明

台中市第二選區立委補選將於本周日（9日）投票，民進黨提名醫師林靜儀，主打溫柔堅定的婦產科醫師形象，期盼替台灣隊守住立委席次。桃園市政府資訊科技局局長、前立委余宛如今（6）日對此表示，林靜儀這次選舉的人設很成功，因為其實沒有人設，溫柔堅定就是他做自己而已。
記者黃宣尹／台北報導
2022-01-06 18:11:56｜2022-01-06 18:12:31
余宛如說，2019年她帶著兒子跟林靜儀一起到屏東參訪台灣設計展，自己東看看西看看才發現兒子不見了。結果找到時，發現有一個溫柔的大姊姊，陪著差點走失的兒子做串珠，說真的有點意外，是林靜儀陪著兒子，「靜儀是在立院的一條女漢子呢！」。
余宛如說，即便如此，那一刻卻看到林靜儀閃耀著慈愛光輝。她說，林靜儀跟自己一樣不習慣站C位，拍照時自己很習慣站在邊邊，當以為已經站邊邊了，林靜儀總站在更旁邊，「那種感,覺是你知道她會在你身邊，對待弱勢、社會的基層，還有好姐妹如我，她都是溫柔的、溫暖的」。
余宛如還說，但是面對鴨霸、抵抗特權，林靜儀就是是堅定的、也是強悍的。1月9日的選舉，林靜儀面對的是黑金政治的代表，這不是一場容易的戰役，「今天我們不能再站在邊邊，全部都要走到C位，努力幫靜儀拉好拉滿每一票，幫助靜儀改變中二」。