男星整月只賺1000多元！經濟超拮据 每天只能吃1餐
O.J推出全新單曲《廢的》，這首歌是他有感於近半年因疫情幾乎無所事事的心境。O.J表示，那時每天起床就是發呆、寫歌、遛狗，千篇一律的行程讓他當時「廢」到懷疑人生，且因為前年發片讓他花掉許多存款，一個月只剩下1000多元收入。
記者吳雨婕/綜合報導
2022-01-07 13:00:00
2020年O.J獨立製作，推出首張個人創作專輯《I Wanna》，然而隨即而來的疫情衝擊，卻讓他幾乎有近半年的時間荒廢在家，可說迎來音樂生涯的最低潮。這段看似很廢的時光，卻也讓他意外放慢腳步，理出人生下一個階段的頭緒。他笑說，如今回頭看那時的「廢」，竟沒有想像的糟糕，反而是人生的另一個轉捩點。而新歌《廢的》就像是2021年的總結，除了紀念這段日子，也希望鼓勵所有和他一樣遭遇、甚至覺得自己很「廢」的人們：「就勇敢『廢』吧，然後迎接新的開始！」
回想疫情期間那段很「廢」的日子，O.J分享每天醒來後的行程幾乎毫無變化，不是發呆就是寫歌，唯一會踏出家門的活動則是遛狗。三級警戒期間幾乎所有工作都停擺，也讓他對未來充滿不確定。O.J說：「當時只有非常零星的線上教學工作，加上2020年因為發片燒掉不少存款，當時真的有點懷疑人生，也覺得自己真是廢到不行。」而他透露疫情最嚴重時，一個月只有1000多元的收入；甚至一天嚴格限制自己只能吃一餐，否則就會超過每天的生活預算，相當辛苦。