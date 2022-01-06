婚變迴力鏢！李靚蕾瘋狂封鎖黑粉　害閨密侯佩岑IG淪陷

王力宏婚變延燒近1個月，李靚蕾在IG的毀滅性爆料長文，引發女性共鳴，短短時間追蹤粉絲從50多萬暴漲到90多萬，幾乎快翻了一倍，不過，隨著王力宏發動輿論攻勢，局勢再度翻轉，原先力挺李靚蕾的大陸網友，出現不少黑粉，回頭抨擊她的小作文漏洞百出，卻被蕾神封鎖無法評論，改為佔領她的閨密侯佩岑的IG，讓甜美的侯主播無辜躺槍。





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▲李靚蕾跟侯佩岑（中）、江佩蓉（右）是好閨密，經常私下聚會。（圖／翻攝李靚蕾IG）

▲李靚蕾跟侯佩岑（中）、江佩蓉（右）交情不錯，兩個閨密被認為是陪伴她寫長文的軍師。（圖／翻攝李靚蕾IG）

李靚蕾撰寫文章時，曾表明有兩個女閨密陪伴，網友合理懷疑她所說的好友就是陶喆老婆江佩蓉（Penny）及侯佩岑，因為李靚蕾近年的IG照片裡，這3個姊妹淘合影出現次數最多，幾乎是鐵三角組合，每年生日固定結伴慶生，透過侯的牽線，李靚蕾結識了關穎、陳若儀等名媛、貴婦，組成「十全十美媽媽團」，偶爾會相約聚餐。





江佩蓉陪陶喆參加蔡康永、小S主持的《花花萬物》時，曾說姊妹淘會等孩子入睡後，私約「媽媽們的聚會」聊天放鬆，李靚蕾樂於分享育兒心得，但她口風很緊，很少提及與王力宏的私事。網友深信江佩蓉曾處理陶喆出軌事件、侯佩岑還是主修大眾傳播，文筆應該不會差，相信兩人這次也能為好友助力。





而侯佩岑會與李靓蕾會變得熟稔，也有跡可循，兩人都屬於熱情的火象星座、出身單親家庭，與母親相依為命、在國外就讀的都是心理學系，家世背景相當類似。王力宏爆婚變時，侯佩岑曾以「願我們都能安之若素，靜好如初」安慰閨密，李靚蕾身陷婚變風波時，仍不忘為侯佩岑生日按讚，力證閨密情不變。





▲侯佩岑在IG祝賀粉絲新年快樂，卻被李靚蕾黑粉留下惡意評論。（圖／翻攝侯佩岑IG）

而近日大陸網友攻陷李靚蕾的微博、IG，被封鎖列入黑名單，害閨密侯佩岑無辜被波及，她發布IG文章祝賀大家新年快樂，黑粉卻瘋狂留言「可以問一問你的閨密靚蕾為什麼刪除我的留言嗎？還把我給封鎖呢了！」、「不要再和李小姐當閨密了，她太可怕了」、「新的一年遠離西村美智子，小心她害你，拜託！」不過侯佩岑僅回覆林心如、林熙蕾的新年祝福，沒有理會酸民批評。



