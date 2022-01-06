新一波疫情來勢洶洶 宅家圍爐安心吃助長年菜外帶商機

新一波疫情來勢洶洶，是否會攪亂餐廳除夕圍爐不得而知。不過，台中餐飲業外帶年菜詢問度明顯暴增，顯然因為疫情變數，選擇常溫外帶年菜在家圍爐需求大增。你家除夕圍爐年菜搞定了嗎？台中新天地餐廳推出高檔台式年菜外，包括鼎王、菇神等鍋物店也來搶年菜外帶商機，提供消費者宅家圍爐另一種選擇。

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隨著Omicrom魔王級病毒進入台灣，選擇宅家圍爐吃得安心的消費者明顯增加。新天地餐飲集團表示，已調高春節年菜外帶銷售目標，預估營收可望較去年成長5成。新天地餐飲集團推出4款現做6人份及10人份外帶常溫年菜，價位從6,888至9,988元，以台式經典風味搭配異國料理元素為主，有嚴選高檔鮑參翅肚、外型紅艷討喜的帝王蟹與龍蝦，為圍爐宴增添富貴喜氣。還有將山珍海味食材以日式惣菜概念呈現的「吉祥拼盤聚寶盆」，開蓋光彩耀眼，保證猶如聚寶盆般令人驚喜。

▲體貼防疫旅館隔離者無法與家人圍爐，新天地今年特推除夕防疫圍爐餐盒，訂購外帶年菜一組即可加訂。（圖／新天地提供）

看好小家庭除夕圍爐及年節聚餐商機，日曜天地的台式茶餐廳「丰盛町」，除夕至初六期間，推出2至6人小家庭合菜，主打「黑白滷、潮茶、砂鍋菜」台式新風味，價位自2588元起，有3款菜單可供選擇，包括將阿婆紅燒肉、貴妃牛肋腩、五味土仔雞、丰味黑鑽燉烏雞等經典料理端上桌，重現記憶中的古早味。尤以超人氣的「阿婆紅燒肉」，選用五花肉加入豆腐乳、紅麴米、酒釀等燉煮至上色收汁，再佐以紹興酒提味，香氣濃郁，口感軟嫩Q彈。





▲看好小家庭圍爐的微型年菜商機，日曜天地的丰盛町茶餐廳推出2至6人的圍爐套餐。（圖／記者金武鳳攝，2022.1.6)

除夕在家吃熱騰騰鍋物慶團圓也是不錯選擇。鼎王餐飲集團旗下鼎王麻辣鍋及無老鍋，即日起推出年菜外帶套餐方案， 2人及4人套餐1,199元起，超值優惠76折起。鼎王麻辣鍋鍋底是麻辣鍋或酸菜白肉鍋擇一，餐點有梅花豬肉、排骨酥、虎皮豆捲和老油條等。無老鍋是麵包豆腐白湯鍋或無老辣香鍋擇一，以及餐點梅花豬肉、冰淇淋豆腐、排骨酥、雙色果球、油條和玉蔥揚等。

▲鼎王麻辣鍋另推出低溫宅配套餐優惠，4人份歡聚分享套餐1,728元起，是年節聚餐的好選擇。（圖／鼎王提供）

鼎王麻辣鍋另推出低溫宅配套餐優惠，4人份歡聚分享套餐1,728元起，包含經典鍋底麻辣鍋或酸菜白肉鍋擇一，以及餐點梅花豬肉、大腸頭、招牌川丸子、豬肚及千層凍豆腐。指定2月15日前到貨，再加贈梅花豬肉乙份。

▲菇神首采鍋物推出的「黃金海陸年菜組」，山珍加海味盡在一爐中，適合4~6人享用。（圖／記者金武鳳攝，2022.1.6)