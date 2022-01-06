高雄酒駕撞毀1家4口！警揪出路過「未禮讓幫兇」車輛開罰
高雄26日晚間發生一起嚴重酒駕車禍，一家四口被撞飛，造成1死3重傷的悲劇，案情引發社會高度關注。當時就有網友指出，整起事故除了酒駕的黃男最該負責外，當時一家四口走在斑馬線上時，對向來車未禮讓行人，讓這家人站在路中央等車子駛過，結果被衝撞，直呼這些未禮讓行人的車輛如同「幫兇」。而警方今（6）日也循線找出其中一位車主，依法舉發開出罰單。
編輯中心/綜合報導
2022-01-06 19:38:27
回顧案發經過，被撞一家四口行經該路口，過馬路到一半時，數輛對向來車駛來均無意禮讓行人，於是一家人只好停下腳步站在路中央等待來車通過，結果之後就遭到黃男酒駕的BMW撞上，釀成悲劇。
有網友持拍下車禍瞬間的行車紀錄器影片向警方檢舉，雖然影片畫質模糊，但警方仍辨識出其中一輛未禮讓行人的車輛，通知車主後，車主也承認當時確實經過事發路口，且沒有禮讓行人。於是警方依《違反道路交通管理處罰條例》開罰，可處1200至3600元罰鍰。
警方表示，目前只聯絡上一位車主，其他案發當天疑似未禮讓行人的車輛，由於影片畫質不佳，還在辨認當中。至於在這起事故中，未禮讓行人是否涉及過失致死，警方表示會移送檢察官進行後續偵查，釐清責任關係。（編輯：倪浩軒）