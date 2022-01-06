越南移工酒駕遭警送辦　酒後騎電動車也屬違法

《四方報》報導，近期適逢尾牙旺季，需特別遵守交通安全規定，即使是電動車一樣不得酒後駕車。日前，2名越南籍移工在宿舍聚餐飲酒，餐後凌晨2點多共乘機車準備前往車站，但因車身搖晃，於途中被巡邏員警攔下，駕車的移工因酒駕被偵辦。
記者李芷涵/綜合報導
2022-01-06 20:28:02
綜合媒體報導，桃園警分局日前在桃園區萬壽路攔查到2名移工酒駕共乘，分別為在桃園市工作的27歲越南籍阮姓移工，以及同為越南籍、在新北市工作的28歲黃姓移工。黃男日前趁休假空檔來到桃園找阮男聚會，兩人於阮男宿舍吃飯、飲酒直到凌晨，阮男原想留黃男住宿一晚，但黃男稱住不習慣，再加上隔天還要上班，堅持搭車趕回新北市，因此阮男於凌晨2點多騎電動車載黃男到車站乘車。
2點40分左右，兩人騎車途經萬壽路時，遇到桃園警分局景福派出所巡邏員警，因兩人車身明顯左右搖擺晃動，引起警方注意，旋即將人攔下盤查。經酒測後發現，負責駕車的阮男酒測值達0.5毫克已超標；而後座的黃男經查詢身份，發現其也因涉嫌酒駕案件遭台北地檢署通緝，兩人皆因酒駕誤事。警方將阮男訊後依公共危險罪嫌移送地檢署偵辦，也勸導移工務必遵守台灣交通法規。
警方呼籲，近來適逢尾牙宴會旺季，提醒民眾務必遵守交通規則，尤其酒後駕車危害性及肇事率高，切勿以身試法，警方也將嚴格執法，以確保用路人安全。提醒移工朋友，根據刑法規定，酒後騎乘電力交通工具上路，包括電動車在內皆屬違法。