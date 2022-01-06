尷尬！方文山助陣王力宏新歌翻紅　卻按讚李靚蕾爆料文

王力宏人涼了，歌卻竄紅了！中國風新歌《天地龍鱗》氣勢磅礡，在鐵粉歌迷擁護下，衝上大陸QQ音樂排行榜第一，而這首歌還是周杰倫的御用搭檔方文山填詞、王力宏譜曲，強強聯手配合紫禁城建成600年紀念而做的主題曲，網友感嘆，「如果王力宏沒有離婚風波，我想『天地龍鱗』一定會上春晚，真的好聽到爆！方文山的詞一字一句唱出來，真的太可以了！」





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▲王力宏（右二）和方文山（左二）近年合作關係密切，左為霍建華。（圖／翻攝王力宏IG）

▲王力宏（右）和方文山（左）近年3度合作詞曲。（圖／翻攝王力宏IG）

王力宏和方文山近年合作關係密切，連續共同譜寫《緣分一道橋》、《聽愛》、《天地龍鱗》3首歌曲，風評不錯，去年王力宏成立的線上音樂教學App「月學」，盛情邀請方文山擔任講師，負責分享寫詞的箇中技巧、奧妙，王還親自擔任導演，為他拍攝了一部短片，並共同直播即興創作，吸引300多萬人觀看。





而這首量身訂做的《天地龍鱗》去年11月曝光，方文山當時說「能夠以歌詞的形式，為紫禁城的600年記錄下隆重的一筆，是一件非常讓人興奮的事。這首歌寫得非常過癮！」且MV全程在故宮取景，王力宏還特別穿上繡上龍鱗的潮流帽衫入鏡，發行後隨即衝上排行榜第一，婚變爆發時歌曲短暫被消失後，最近又在粉絲護航下，再度榮登首位。





▲王力宏為新歌《天地龍鱗》特別打造龍鱗的潮流帽衫。（圖／翻攝王力宏IG）

▲方文山被大陸網友發現按讚李靚蕾的爆料文章，該帳號現今已註銷。（圖／翻攝微博）

不過，李靚蕾發布毀滅性長文後，眼尖的大陸網友發現，一個疑似方文山的帳號竟然按讚她的發文，目前該帳號已經註銷。有粉絲感嘆，龍的傳人王力宏加上國風代表方文山，這首歌絕對是春晚歌單之一，結果這首歌還未紅，人就先涼了，難怪他會生氣，太可惜方文山這個歌了！不過，《天地龍鱗》目前仍在中國各音樂榜上，還被國家廣電總局主任編輯李罡翻唱，不但沒下架，反倒更紅了。



