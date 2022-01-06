連查「巴哈姆特」都要管！NCC揭小米手機恐將資料傳中國

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根據財團法人電信技術中心檢測結果，該款手機內建的個性主題、音樂、套裝軟體安裝程式、手機管家、垃圾清理、下載管理、小米視頻等7個內建軟體中，會從globalapi.ad.xiaomi.com伺服器下載針對涉及政治敏感字詞進行比對檔案，具有阻絕連網或將相關瀏覽行為回傳的疑慮。
NCC指出，這些政治詞彙包含「自由西藏」、「臺灣獨立」、「美國在臺協會」、「香港獨立媒體」、「六四事件」、「近平」、「胡錦濤」、「蔡英文」、「李登輝」、「巴哈姆特」、「PTT八卦版」、「自由時報」、「中國國民黨」、「民進黨」、「親民黨」等，該比對檔案包含政府、宗教、政治團體、社會運動和政治人物姓名等簡體、繁體和英文詞彙，總計2千餘筆。
NCC說明，原則上，各國廠牌手機對使用者涉隱私資訊有提供設定開啟或關閉功能的選擇，但該款小米手機並無提供消費者此項選擇功能，雖該伺服器上詞彙過濾檔案目前已被清空，不過製造商仍然可能由遠端，隨時置放最新的過濾詞彙，並啟動檢查或過濾功能，恐有使用者隱私資訊回傳疑慮。
NCC透露，在立陶宛國防部發佈新聞當日即向台灣小米公司關切此事，當時台灣小米公司以電郵回覆，於台灣販賣之小米10T 5G手機與歐洲小米10T 5G（國際版）手機版本不同，並不會審查使用者通訊內容，也不會限制或攔截手機用戶的任何個人行為。
NCC強調，台灣小米公司對外否認有審查使用者通訊內容情形，但經過此次檢測，NCC將持續依法調查台灣小米公司是否涉及損害消費者權益，或違反其他法令，如有涉及其他機關主管權責時，將請相關機關依法處理，以確保消費者個資或隱私不受侵害。
NCC提醒，智慧型手機製造商或應用軟體供應商因客戶服務、軟體版本更新確認、對時調校、大數據分析等需求，普遍有回傳資料至廠商之情形；但應依《個人資料保護法》規定，是類裝置應提供消費者自行選擇是否停用對個人資料蒐集、回傳之功能。
NCC也說，政府未來將持續關注在台銷售手機是否存在類似之個資及隱私保護問題，並適時提醒國人注意，以協助降低使用手機之安全風險，維護消費者權益，也呼籲民眾，應重視並提高個人資料與隱私保護的安全意識，審慎使用或購買手機與連網設備。