天心分居韓國尪「賣掉40坪豪宅」 老媽急壞：賠錢了？
金鐘影后天心今（6）日出席喜憨兒基金會記者會，為20萬個憨老家庭募款，與韓國攝影師老公金英敏分居1年多，天心賣掉住了13年的40坪豪宅，「這兩年先生都沒過來，住大房子好浪費，換個20坪的房子就好。」中間遇到房仲找上媽媽毛遂自薦，媽媽劈頭就打電話給天心：「妳怎麼賣房子？妳做了什麼事還是賠了什麼錢？」她以為天心要跑路，天心笑說：「把老人家急的。」
記者羅凌筠/台北報導
2022-01-06 21:30:00
天心投資眼光精準，舊房增值2000萬以上，她說買房憑感覺，像40坪豪宅這間是她當初最先看的，後來花了半年多看幾間，還是回頭買第一間，「這是一種磁場，走進去覺得喜歡，是妳的就跑不掉。」近年她的物慾降低不少，有次感傷跟老公說，以前失心瘋血拼的錢，算算也能買個小套房，老公安慰她：「妳沒有浪費，妳買的是快樂。」讓她聽了好窩心。
天心與老公分隔1年多，第一年太思念老公，視訊會哭會發脾氣，後來發現老公會受她影響，情緒低落1、2天以上，她決定學會堅強，第二年就冷靜許多，「我認命了，接受它、面對它、放下它。」她預計1月中回韓國陪老公，趕著初一祭祖和大伯、大嫂團圓過年。
好友謝盈萱被拍到過夜熟男，天心看了網路上狗仔拍的照片，讚賞熟男：「乾淨清爽可以喔，祝福祝福。」結果聽到謝盈萱否認戀情，搞笑改口：「太快祝福，我掌嘴。」前陣子她和嚴藝文、謝盈萱、于子育聊了新作品，有望再合作，但不是萬眾敲碗的《俗女養成記3》，她為好友嚴藝文緩頰，寫劇本急不得。