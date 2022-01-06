館長遭槍擊提民事求償2000萬 槍手委任律師：金額過高了
網紅「館長」陳之漢，於2020年8月28日當街遭人槍擊，近距離連開3槍，導致身受重傷。檢警事後查出槍手劉丞浩以及幕後策劃者施俊吉，兩人分別依殺人未遂遭判18年6月以及16年有期徒刑。館長針對民事部分亦提出2000萬求償，今（6）日新北院民事庭開庭審理，槍手劉丞浩委任律師直呼這金額過高了。
編輯中心/綜合報導
2022-01-06 21:19:28
回顧館長槍擊案，2020年8月28日凌晨館長在自家健身房門口，遭人近距離連開3槍攻擊，右手臂、右大腿和腳踝中彈。槍手劉丞浩事後投案遭逮捕，而警方循線調查，揪出竹聯幫寶和會要角施俊吉曾至現場勘查，悉心規劃整起槍擊案，遂將其一併逮捕到案。
刑事部分開庭審理後，依殺人未遂等罪嫌判處施俊吉有期徒刑18年6月，刑前強制工作3年；劉丞浩處有期徒刑16年，刑前強制工作3年。
而在民事部分，館長提出求償2000萬元，今（6）日新北院民事庭開庭審理，3位當事人均未出庭，館長和槍手劉丞浩的委任律師到場，施俊吉則是連律師也未到場。審理過程中，劉丞浩的委任律師認為2000萬的求償金額過高，全案仍在訴訟中。（編輯：倪浩軒）