NCC控「文字審查」 台灣小米否認手機有限制用戶行為
NCC（國家通訊傳播委員會）今（6）日指出小米「Mi 10T 5G手機」具有文字審查的功能，偵測到涉及敏感政治字詞時，可阻絕連網，或是將相關資訊傳回中國，擔憂民眾個資安全受到侵犯。對此，台灣小米最新回應否認有限制手機用戶的任何個人行為，強調公司尊重用戶隱私，遵循本地法令。
編輯中心/綜合報導
2022-01-06 22:04:53
NCC指出，根據財團法人電信技術中心檢測結果，小米「Mi 10T 5G手機」內建軟體具有文字審查功能，這些政治詞彙包含「自由西藏」、「臺灣獨立」、「美國在臺協會」、「香港獨立媒體」、「六四事件」、「近平」、「胡錦濤」、「蔡英文」、「李登輝」、「巴哈姆特」、「PTT八卦版」、「自由時報」、「中國國民黨」、「民進黨」、「親民黨」等，有阻絕連網或將相關瀏覽行為回傳的疑慮。
台灣小米晚間最新回應表示，從來沒有，將來也不會限制、回傳或阻隔手機用戶的任何個人行為，例如搜尋、打電話、瀏覽網頁或使用第三方通訊軟體。
台灣小米表示，NCC報告內指出的MiAdBlacklistConfig檔案，是管理廣告商於小米自有App中推送的付費廣告內容，保護使用者免受部分內容的影響，比如色情、暴力、仇恨言論、以及可能冒犯當地使用者的資訊。台灣小米認為這一作法在智慧型手機與社群網站規範管理中，例如Facebook廣告政策或Google Ads內容條款等，是很常見的作法與規範。
台灣小米強調，用戶隱私安全是小米的奮鬥方向，以最高標準經營並遵守本地和區域的法律規範。（編輯：倪浩軒）