比咖啡熱門？台灣人逛超商最愛買「這一物」 Top 10公開
台灣超商密度排名位居全球第二，根據公平會2021年7月公布數據顯示，台灣人平均1年逛超商137次，顯見超商在民眾生活中的必要性。尤其每天早上8點，超商櫃台前總是大排長龍，從一杯現煮咖啡展開每日工事，已經成為上班族的日常。不過超商賣最好的，竟然不是現煮咖啡？EagleEye鷹眼數據以三大超商2021年發票資料作為分析樣本，統計民眾消費次數最高的物品，發現台灣人去超商最愛買茶葉蛋，且屢試不爽，一口氣稱霸7-ELEVEN、全家、萊爾富3家冠軍。
記者黃韻文/綜合報導
2022-01-07 07:45:00
EagleEye鷹眼數據統計2021年台灣三大超商的發票資訊，發現民眾到超商消費次數最高的東西，無論是7-ELEVEN、全家或萊爾富，最熱賣商品幾乎大同小異，冠軍不約而同是一顆10元的茶葉蛋，可說是小兵立大功。
在十大消費次數排行中，佔榜多席的便是現煮咖啡，台灣人尤其愛喝拿鐵勝過美式，熱門飲品還有統一陽光無糖高纖豆漿，被民眾視為減肥必備聖品；而十年如一日的老牌麥香奶茶，許多人從小喝到大，同樣強勢攻進前10名。飲用水方面，除了小七主打統一鹼性離子水，全家及萊爾富都是台鹽海洋鹼性離子水擠入排行榜。