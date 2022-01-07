NOW早報／桃機群聚案延燒！傳再新增4確診　王必勝證實了

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今日天氣／北台持續濕冷！中南部雲多有雨 下週再迎冷空氣
中央氣象局預報，今（7）日因東北季風和南方雲系的影響持續，除了迎風面的北部地區及東半部地區有雨之外，中部也將出現局部短暫雨，而南台灣也有零星雨勢，水氣相對較多。
氣象局提醒，東北風明顯偏強，在台南以北地區、東南部地區（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖地區易出現9至10級強陣風，東北部地區及東部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。
溫度方面，今日北台灣整天感受涼冷，與前幾天相比中南部也稍涼一些，各地雲量偏多。白天高溫方面，北部及東北部地區落在17到19度，整日不會超過20度，中部高溫也降至21度左右，感受偏涼，花東地區則為21到24度，而南部依舊可以來到25度；夜晚低溫方面，各地約為14到18度左右，提醒民眾外出注意溫度變化。
4確診清潔員足跡出爐 跑遍中壢平鎮八德觀音桃園
桃園機場群聚感染事件持續延燒，昨（6）日再增加3例確診個案，桃園市政府下午公布最新疫調足跡，從12月31日至1月3日共9個足跡點，除了已知的忠貞市場，還有羊肉爐店、旅館、公園、電信門市及賣場百貨，遍及桃園5個行政區。
中央疫情指揮中心公告昨日桃園市新增2例本土（案17308、案17309）及3例境外個案（案17280、案17301及案17302），市府新聞處處長詹賀舜指出，其中在跨年期間一連5天都去金嗓歌友會的案17239，在1月4日公告確診後，初步疫調近距離接觸者有15人，經採檢結果14人陰性、1人採檢中。
詹賀舜說明，案17239曾在12月31日到金嗓歌友會打牌，當天現場有舉辦餐會，由於足跡重疊，市府也立即請歌友會館長造冊通知會員回來採檢，昨早設置臨時採檢站，截至下午4點半已有594人完成採檢，另外有部份會員表示會自行前往較近的醫院或社區篩檢站採檢，市府後續也會追蹤列冊比對。
中央疫情指揮中心指揮官陳時中昨日下午證實，桃機群聚8例確診個案中，已有4例Omicron，其中包含曾赴金嗓跨年晚會的個案。
王力宏離婚風向大逆轉！陸網出征蕾神 2原因求正面對決
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
王力宏日前被前妻李靚蕾爆出私下生活淫亂，牽扯不少女藝人，而原本以為在李靚蕾發出最後一則聲明之後，事件已經告一段落，不料，4日卻有自稱是工作人員的網友，爆內幕反擊李靚蕾，而也有媒體公開BY2妹妹Yumi與王力宏對話僅是談公事，並非私下再有不當情感連結，結果近日李靚蕾的微博慘遭大陸網友出征，紛紛要求她出面直球對決。
日前，自稱是工作人員的網友爆料，提出三大疑點包括，王力宏結婚前可能比較開放，和女性來往較多，但「婚後絕無出軌行為」，因為同事和王力宏關係密切，都住在酒店隔壁房間，若有私人行程都會察覺；另外，BY2妹妹Yumi當時傳訊僅是工作上的對談內容；而李靚蕾申請財產分割的流程進行了兩年之久，若李靚蕾有王力宏出軌的證據，只要交給法院，絕對能分得更多財產，可是她並沒有上交。工作人員認為，李靚蕾手上沒有任何實質的王力宏出軌證據。
種種爆料，讓李靚蕾最後一則聲明貼文慘遭大陸網友出征，提到「說到底妳還是只顧妳自己，與妳天天拿著為了三個孩子好的言論完全相背」、「你爆出這麼多事情，說要別人平靜就平靜，問題是都沒有最直接的證據，要是人人都這樣上網亂講，那還得了？」、「爆料也一兩天了，怎麼都不見回應，難道說的是事實嗎？」、「談戀愛時就知道他的為人，為什麼要嫁給他，還用懷孕道德綁架他」、「完全不能理解婚前就知道王的為人，卻硬是要嫁他的理由」。
而大陸網友對於李靚蕾不滿的點在於，李靚蕾雖然爆料一堆，但並都一直沒有最直接的證據來證明王力宏出軌，甚至遭到BY2閨蜜反擊、工作人員爆料反擊等等都默不吭聲，讓事件成為羅生門，而在最後一篇聲明寫下「希望這封信，讓大家都能回歸平靜的生活」，但因自己而起流言蜚語，卻絲毫都未有澄清的動作，大陸網友便出征李靚蕾，要求她出面直球對決。
NBA／我回來了！厄文先發出戰溜馬 完全無違和感
三巨頭終於聚首！籃網球星Kyrie Irving（厄文）昨（6）日面對溜馬比賽先發出賽，他在上半場就拿下8分，雖然溜馬上半場領先，但他在下半依舊神勇，目前比賽還沒打完，他就拿下17分。
Kyrie Irving曾經公開表示自己不願意打疫苗，這讓籃網隊被迫要讓他停賽，並且停止訓練。
不過在36場比賽結束後，他願意跟球隊一起努力，並且選擇昨日復出，預計出賽30分鐘左右。
薑母鴨店夏天賺啥？被爆「不只有賣冰」 超賺品項揭曉
隨著天氣逐漸轉涼，暖呼呼的羊肉爐和薑母鴨，是不少人心目中秋冬進補料理的NO.1。不過，就有網友好奇這類店面冬天大賺，但到夏天時究竟靠什麼賺錢呢？問題一出，隨即引起內行曝光超賺品項。
原PO於PTT八卦板上發文，表示外面賣的薑母鴨、羊肉爐都會加很多薑片，冬天享用便可以拿來暖胃，但他納悶詢問「夏天就沒人吃了吧？所以這些店家他們夏天都在幹嘛？」
問題一出，其中就有人分享除了冰品外，還有人改賣快炒等，「看怎麼經營呀！有人轉賣冰，有人做熱炒」、「我這邊的，有些會複合快炒店」、「有的賣冰店，有的賣酸菜白肉鍋」。
此外，還有鄉民指出不少店夏天都會休息，一年只靠冬天賺錢即可，直言「放暑假呀」、「冬天就賺飽了夏天就放假啊」、「真以為他整年專賣薑母鴨嗎」、「賺時間阿！都在遊山玩水吧」、「放假，薑母鴨超賺」、「直接休息，我這邊大間都這樣，只做在地的很容易這樣」。
甚至還有內行偷偷爆料，「親友就有認識，據說子女會出國長住長輩住山區別墅」、「有一家很有名的，夏天直接休息但員工薪水照發」。（編輯：賴禹妡）