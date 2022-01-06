顏清標送急診！傳聞被這問題氣到血壓飆

中二立委補選在即，今晚Dcard、PTT等網路論壇傳出國民黨候選人顏寬恒父親、大甲鎮瀾宮董事長顏清標今（6日）下午4點多身體不適，被送往沙鹿光田醫院掛急診的消息，但顏寬恒總部低調不願證實，光田醫院也不回應。
記者顏幸如/台中報導
2022-01-06 23:59:58｜2022-01-07 00:13:23
今晚有「靜宜大學男同學」在Dcard貼文，指「剛剛下午4點多陪阿罵到光田醫院，看到旁邊躺了一個人，我阿罵說他是冬瓜標，我看也有幾分像。感覺不是一般的病，他之前不是才換肝會不會……有沒有標哥要GG的八卦？」
今年62歲的顏清標2020年5月因肝腫瘤及肝硬化，在高雄長庚醫院手術換肝，由次子顏仁賢提供活體肝臟。近期長子顏寬恒投入立委補選，在各區成立後援會時，顏清標皆親自站台，批評綠營窮追猛打，也數度為政論節目內容動怒。
前晚10點多，不少選民收到署名顏清標line拜票訊息。昨天顏寬恒受訪時提及，父親換肝後身體不如以往，這次選舉由他與妹妹顏莉敏全力衝刺，不希望再讓父親為了選舉操勞，但今天下午就傳出顏清標身體不適就醫。
據了解，顏清標今（6日）下午4點多身體不適，被家人送到光田醫院掛急診，晚間身體狀況較穩定，目前住院觀察中。傳聞顏清標接到媒體電話，問他母親的墓地是否合法，因此把他氣到血壓飆高。