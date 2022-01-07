許藍方揪出《華燈》最渣男　狠批「這5句語錄」不負責

「最美博士」許藍方日前在17LIVE平台開設新的兩性節目《許藍方的愛vs.性相談室》，首集邀請笑容甜美的「廟會女神」曾甜擔任嘉賓，大聊生活上遇到的渣男渣女，更解析熱播的台劇《華燈初上》裡不同類型的渣男，直指鳳小岳飾演的編劇江瀚，周旋於多位女人之間，超渣台詞讓人氣噗噗，在感情裡最會推卸責任。





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▲許藍方每週三都會在17LIVE平台邀請不同來賓，暢聊兩性話題。（圖／17LIVE提供）

曾甜分享身邊好姊妹遇到已婚渣男，男方是有點年紀的魅力男，起初謊稱單身，經濟能力也不錯，聊了有點來電，才發現他早就有老婆小孩，還辯稱跟老婆感情很差，叫女生等他解決，結果等了3、5年都沒離婚。許博士也舉例遇過的案例，「男方身分證背後的配偶欄空白，後來發現他根本已婚，原來那是雙胞胎弟弟的身分證，害女生挨告破壞家庭，男方還跟老婆說被糾纏，因為第三者有憂鬱症」，行徑非常誇張。





許藍方以《華燈初上》裡的角色江瀚為例，他的台詞包括「如果有選擇的話，誰不想當好人呢」、「我不愛了，這3個字不難懂吧」、「不要對我有所期望，因為我給不了你」、「我是不是讓你誤會了什麼，我們倆不就是安慰彼此寂寞的人嗎」、「不是你的錯，是我的問題，我這輩子都沒辦法定下來」，這5句都是渣男語錄，為行為找藉口，非常不負責任。





▲許藍方（左）主持新直播節目，首集邀請曾甜對談聊渣男渣女。（圖／17LIVE提供）

許藍方說，江瀚的心態就是推卸責任，「什麼都是別人的問題，反正我沒有錯，我是被逼的，你不離開那是你聽不懂，不是我渣，是因為你聽不懂我講的話，是你不知道我們的關係只是在取暖，我都沒有錯。」曾捲入不倫戀的許藍方，也坦言有些已婚男，擺明不可能離婚，看女方是否接受，就是典型高級渣男，「我只能跟女生說，當一個已婚的人，不管跟你講任何話，你就是不要相信，因為他已婚，這也是我學到的，一個人結婚了，他跟你講任何話都不要相信！」





《許藍方的愛vs性相談室》節目每週三晚間8點在17LIVE直播登場，許藍方博士將和每週來賓探討兩性話題，1/12將和女星熊熊暢聊恐怖情人，1/19將請到話題無上限的荒謬大師沈玉琳，聊聊床笫間的都市傳說。



