NBA／異軍突起！詹皇、柯瑞和KD登排頭 他擠下籃網2巨頭
NBA本季明星賽將於2月20日登場，今(7)日官方公布截至目前球迷投票結果，不意外由「詹皇」LeBron James、勇士Stephen Curry、Kevin Durant領銜分區排頭，值得一提的是公牛Demar DeRozan取得東區後場第1勝過籃網另2大巨頭。
記者鍾東穎/綜合報導
2022-01-07 09:10:52
本季全明星周在克利夫蘭舉行，投票從去年12月25日11點(美東時間)正式開跑，一直進行到今年1月22日，先發陣容於27日揭曉，替補陣容則在2月3日公布，球迷投票比重佔50%，球員和媒體的比重各佔25%。
今日官方首度公布投票結果，西區前場前3為湖人James、金塊Nikola Jokic和快艇Paul George，西區後場前3為勇士Curry、獨行俠Luka Doncic和灰熊Ja Morant。
東區前場前3是籃網KD、公鹿「字母哥」Giannis Antetokounmpo和Joel Embiid，後場前3則是DeRozan、籃網James Harden和老鷹Trae Young，本季終於初登場的籃網Kyrie Irving則落到第6。