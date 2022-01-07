COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

NBA／異軍突起！詹皇、柯瑞和KD登排頭　他擠下籃網2巨頭

▲籃網球星Kevin Durant在明星賽票選獲得東區前場第一，隊友James Harden則排後場第二。（圖／美聯社／達志影像）
▲籃網球星Kevin Durant在明星賽票選獲得東區前場第一，隊友James Harden則排後場第二。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2022-01-07 09:10:52

NBA本季明星賽將於2月20日登場，今(7)日官方公布截至目前球迷投票結果，不意外由「詹皇」LeBron James、勇士Stephen Curry、Kevin Durant領銜分區排頭，值得一提的是公牛Demar DeRozan取得東區後場第1勝過籃網另2大巨頭。

我是廣告 請繼續往下閱讀
本季全明星周在克利夫蘭舉行，投票從去年12月25日11點(美東時間)正式開跑，一直進行到今年1月22日，先發陣容於27日揭曉，替補陣容則在2月3日公布，球迷投票比重佔50%，球員和媒體的比重各佔25%。

今日官方首度公布投票結果，西區前場前3為湖人James、金塊Nikola Jokic和快艇Paul George，西區後場前3為勇士Curry、獨行俠Luka Doncic和灰熊Ja Morant。

東區前場前3是籃網KD、公鹿「字母哥」Giannis Antetokounmpo和Joel Embiid，後場前3則是DeRozan、籃網James Harden和老鷹Trae Young，本季終於初登場的籃網Kyrie Irving則落到第6。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
你預期你今年的年終獎金約幾個月？

你預期你今年的年終獎金約幾個月？

繼續作答
即時
推薦閱讀