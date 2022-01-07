台積電熄火、金融股撐盤　台股早盤突急跌紅翻黑

美國市場預期聯準會可能更快升息與縮減資產負債表，美債殖利率維持高檔，美股昨（6）日四大指數跌多漲少。台北股市今（7）日開盤漲20.24點，加權股價指數以18388.16點開出，早盤一度漲逾80點，來到18444點，但隨後急跌來到盤下。台積電弱勢，金融股為撐盤要角。
記者許家禎/台北報導
2022-01-07 09:33:43｜2022-01-07 09:34:51
美股道瓊指數6日下跌170.64 點，或0.47%，收36236.47點；那斯達克指數下跌19.3點，或0.13%，收15080.87點；標普500指數下跌4.53點，或0.1%，收4696.05點；費城半導體指數上漲29.2點，或0.75%，收3909.0點。
台北股市日開盤漲20.24點，加權股價指數以18388.16點開出，早盤一度漲逾80點，來到18444點，但隨後急跌來到盤下。權值股台積電由紅翻黑，早盤約跌4元，來到640元。聯發科、股王矽力跌1%上下。聯電、鴻海、大立光小漲。
盤面焦點為航運股，長榮、陽明、萬海漲幅在0.5到1%多，相對大盤強勢。華航漲1.2%、長榮航漲1.8%。金融股也是撐盤要角，華南金、玉山金、台新金、新光金、永豐金漲逾1%。疫情概念股中，毛寶、亞諾法漲6%上下，恆大、中化生、南六、美德醫漲幅在1到2%。另外，遊戲股華義、歐買尬、辣椒、大宇資飆漲停，橘子漲逾3%。