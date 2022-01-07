雨中陪林靜儀掃街 林飛帆：終結濫用罷免對社會的消耗
台中市第二選區立委補選將投票，民進黨副秘書長林飛帆多次陪伴候選人林靜儀掃街拜票，獲得廣大迴響。林飛帆今（7）日對此表示，對他來說，此次補選並不只是台中第二選區選民自己的事；這是政治文化的選擇，更攸關台灣能否終結罷免制度被濫用為報復工具，所造成對民主的傷害，以及社會的消耗。「謝謝靜儀的邀請，讓我們一起參與這個改變的過程」。
記者黃宣尹／台北報導
2022-01-07 09:35:58
林飛帆說，大家期待的是怎樣的立法委員？過去20年來，林靜儀是陪伴許多家長迎接新生命的婦產科醫師。她曾經擔任立法委員，在國會裡倡議包括幼托、長照、醫療等等政策。她也是自己在2019年進入民進黨中央黨部後的同事，大家一起參與許多政黨外交的工作，把握每個替台灣發聲的機會。相信這是大家所期待的看到的立法委員。
林飛帆說，昨晚，他和林靜儀一起頂著沙鹿的風雨；風雨雖冷，但很感謝每一位路過給靜儀暖心打氣的朋友，特別是那些搖下車窗，從公寓打開窗戶，特意開門站出來支持林靜儀，加油打氣的每一位，大家的期待自己跟林靜儀都有看到。
林飛帆說，對他來說，台中第二選區的立委補選，並不只是台中第二選區選民自己的事；這是政治文化的選擇，更攸關台灣能否終結罷免制度被濫用為報復工具，所造成對民主的傷害，以及社會的消耗。
林飛帆說，今天他會繼續在霧峰、沙鹿、大肚陪林靜儀一起最後衝刺，這個禮拜天，大家一起加油，迎接新的可能。