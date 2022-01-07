國產建材爆內線交易　前總裁林孝信300萬交保

上市公司國產建材（2504）爆內線交易，台北地檢署昨指揮台北市調處，兵分24路搜索，約談前國產集團總裁林孝信（中興保全董事長）、其子林建涵等20多人到案說明，檢方複訊後，今（7）日凌晨依涉嫌違反《證交法》內線交易罪，諭令林孝信300萬元交保，其餘18人各以10萬至100萬不等金額交保。
記者潘千詩／台北報導
2022-01-07 09:40:54
其妹林富美、國產建材董事張世宗各100萬元交保，國產法人代表林建涵（中興保全副董事長）、前國產董事林純美、前國產董事張明吉（國賓影城創辦人）、國產董事林泰宏各50萬元交保。
中興保全副總經理陳素玲、林泰宏友人賴金道各30萬元交保；前國產董事張連豐、國票金總經理邱彥郎各20萬元交保；國產副總經理溫上元、溫前妻蕭采彤各15萬元交保；林富美媳楊卉琳、林泰宏妻蔡秀球、林純美人頭帳戶周健如、張世宗弟張中周（國賓影城董事長兼台灣產物保險董事）、張連豐妻張簡雪雲、國票金經理李憲忠各以10萬元交保。
檢調獲報，林孝信、張世宗等人，2019年間得知國產將代孫公司「GREAT SMART」處分中國大陸水泥廠股權，估利益4.82億元，他們在重訊禁止交易期間各自提前買股；另又於2020年3月間，國產建材宣布將買回10萬張庫藏股，內部人也利用利多公告前提前進場。