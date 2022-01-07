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受「閃靈歌迷的父母」請託　周春米揭林昶佐暖心故事

▲民進黨立委周春米呼籲中正萬華鄉親投下不同意罷免票，留下林昶佐繼續為台灣打拚。（圖／許智傑辦公室提供）
▲民進黨立委周春米呼籲中正萬華鄉親投下不同意罷免票，留下林昶佐繼續為台灣打拚。（圖／許智傑辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-01-07 09:49:05

台北市中正萬華立委林昶佐罷免案將於本周日投票，近來多位林的立院同事輪番到地方替其站台，呼籲鄉親出門投下不同意票，留下認真優秀的好立委。民進黨立委周春米今（7）日早上也與同黨立委何志偉、江永昌、林淑芬等人前往重慶南路二段路口力挺林昶佐，她更透露，2020年底接到一對父母尋求幫助，他們的孩子的偶像是林昶佐所屬的閃靈樂團，因此她馬上聯繫林昶佐給予幫助，林也馬上就錄了一段影片鼓勵孩子，這讓她印象深刻。

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▲民進黨立委周春米替林昶佐站台，更透露一年多前的一則暖心小故事。（圖／翻攝自周春米臉書）
▲民進黨立委周春米替林昶佐站台，更透露一年多前的一則暖心小故事。（圖／翻攝自周春米臉書）
周春米今日與何志偉、江永昌、林淑芬等人前往重慶南路二段路口力挺林昶佐。她說，早晨台北街頭的冷風，吹不熄全力相挺林昶佐的熱情。還記得2020年底，她收到一對父母的請託，他們相當擔心孩子在高中校園的發展、卻不太知道如何溝通，偶然之下發現孩子的偶像是閃靈樂團，因此自己打給林昶佐，詢問是否能幫忙這對父母，擔任與孩子間的溝通橋樑。

周春米說，沒想到，林昶佐馬上錄了一段影片給這位孩子，用「先做一個好人，再做一個台灣人」來勉力他，讓這為男孩不再徬徨，更加勇敢追逐自己的夢想。

周春米表示，此事讓她印象深刻，在這關鍵倒數2天，要拜託中正萬華的鄉親，1月9日投下不同意罷免票，「我們不只要留下一個認真為地方努力的人，更要留下為台灣持續奮鬥的好立委」。

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