熊熊自爆是服務型床伴　無奈被男生「逼拍私密片」

35歲的「美胸女神」熊熊（卓毓彤）身材火辣，在演藝圈擁有相當高的人氣，不過她先前被一連串負面新聞纏身，好在經過沉澱後，現在漸漸回歸螢光幕，同時開設YouTube頻道。事實上，前年9月在網路上瘋傳一支3分多鐘的私密影片，熊熊遭質疑是該片女主角，讓她飽受輿論指點，如今已事隔一年多，熊熊似乎已走過陰霾，不怕被別人吐槽，還能暢聊床事。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-01-07 12:43:00
熊熊最近搭上夯劇《華燈初上》拍攝影片，邀請綠茶（林埈永）、愛語莎、黃小愛等人一同玩類似真心話大冒險、深夜版的「我從來沒有」遊戲，大談辛辣又害羞的床事，熊熊也大方自爆是「服務型」床伴，不喜歡男生主動。過程中，愛語莎意有所指地出題目，詢問眾人是否有上過負面新聞或娛樂版面，熊熊馬上就幫自己貼標籤，直呼：「妳這是針對我嗎？」不過愛語莎仍不罷休，繼續出題拷問大家是否拍過私密片影片，熊熊再次躺槍，並趕緊替自己緩頰：「你們沒有嗎？你們有拍過吧？你們有拍，你們只是沒有被外流而已！」看見在場眾人笑而不答的臉，她更是激動：「你那什麼嫌棄的臉，我也是被男生逼的啊！」
談及私密片外流，熊熊似乎已能坦然以對，她先前在影片「《炎上徐乃麟》熊熊精華」中，表示看到先前徐乃麟在攝影棚大罵唐從聖，畫面遭到外流後飽受外界撻伐，就深有同感地說：「我比誰都更能體會影片被流出的感受。」事後也坦言在經歷了痛苦的考驗後，已經能夠揮別過去不開心的往事，重新開始。