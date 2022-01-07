四叉貓揪顏清標住院疑點喊「超假的」 顏寬恒怒回這句話
大甲鎮瀾宮董事長顏清標昨天下午掛急診，今仍在沙鹿光田醫院住院觀察，長子顏寬恒上午車隊掃街前受訪，表示父親「長期勞累身體感到不舒服，當下在旁人攙扶之下到醫院掛急診」，對於網紅四叉貓質疑整個過程「超假的」，顏寬恒怒回：「誰會用自己爸爸媽媽的身體來做這樣的散播？」
記者顏幸如/台中報導
2022-01-07 10:15:14
62歲的顏清標驚傳住院，由於中二立委補選投票在即，一年多前成功換肝的他，健康狀況引發外界高度關注。顏清標長子、國民黨候選人顏寬恒今（7日）上午在大肚掃街拜票前接受媒體訪問，表示父親「長期勞累身體感到不舒服，當下在旁人攙扶之下到醫院掛急診，已經比較穩定了，謝謝大家關心。」
他說防疫期間醫院有管制，顏清標昨天下午到醫院後，醫生做了相關安排與檢查，晚上病情有穩定下來，目前就是讓他儘量休息。
記者追問傳聞有媒體追查顏清標母親墳墓是否違建，導致他氣到血壓飆破200？以及有網友認為，應該以同樣標準檢視蔡英文總統家祖墳，顏寬恒顯得有點不耐，說：「謝謝大家關心！我們現在不談這個事情，只希望爸爸身體好好恢復。」
顏清標住院消息，最早由「靜宜大學男同學」在Dcard貼文，網紅「四叉貓」劉宇指留言「所有幫顏家護航的帳號全部顯示為各科系的靜宜學生…這到底是哪家公關公司啦…想主打在地學生好歹混一點弘光學生進來阿！」網友則嘲諷顏清標住院是苦肉計、醫院再次成為政治人物打卡場地。
對於網路的嘲諷，顏寬恒怒了，他表示「我們最關心的是爸爸身體，有誰會用自己爸爸媽媽身體、長輩的身體來做這樣的散播？」隨即不再受訪，直接走向戰車遊街。