辱華！北京7-11官網地圖把台灣當國家 「缺點」太多挨罰
7-11進軍中國市場已有超過10年的時間，不過近來北京7-11公司因為官網地圖未繪製南海島國、釣魚台列嶼，又將台灣標示為獨立國家，因「缺點」太多，被北京市當局責令改正，予以警告，並罰款人民幣15萬元（約新台幣65萬元）。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2022-01-07 10:32:09｜2022-01-07 10:41:11
根據《中國網》報導，中國官方成立的「信用中國」網站資訊顯示，「柒一拾壹（北京）有限公司」被指網站上展示不完整地圖，包括「漏繪」南海諸島島點、釣魚島（釣魚台）、赤尾嶼，將藏南地區、克賽欽地區（Aksai Chin）「國界線」表示錯誤，以及「錯將台灣省標示為獨立國家」等。
北京市規劃和自然資源委員會東城分局表示，柒一拾壹（北京）有限公司上述行為違反了《地圖管理條例》第37條、第15條，根據《地圖管理條例》第49條、第55條，對該公司責令改正，給予警告，並罰款15萬元。
天眼查顯示，柒一拾壹（北京）有限公司法定代表人為岩本英夫，旗下主要經營7-Eleven便利店，自2004年進軍中國市場，目前開店總數超過7萬家。
自從2016年南海仲裁案之後，中國掀起了「中國一點都不能少」政治口號，《人民日報》還製作了專題報導，引發許多藝人分享報導。在2018年金馬獎政治風波中，也有許多中國藝人用相關圖片表示立場。過去NBA被捲入「一中」認同雙標時，也掀起了「中國一點都不能少」的抵制潮，導致被停播800多天。
「中國一點都不能少」指的是中國對主權領土的底線，有中國網友認為，這早有前車之鑑，柒一拾壹（北京）有限公司踩紅線應是明知故犯。也有人認為，錯繪地圖是對中國消費者最大的不尊重，醞釀發起消費抵制。