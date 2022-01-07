海運塞住大缺料？麥當勞薯餅賣完即停 摩斯薯條組也喊卡
疫情導致全球物流亂糟糟，間接影響到民生日常，以往到麥當勞吃早餐必點的薯餅，現在又吃不到了！麥當勞部份門市今（7）日貼出公告，表示因全球航運不穩，薯餅相關產品將暫停供應。而MOS摩斯漢堡去年12月底也因國際海運壅塞，宣布暫停販售部份薯條組合商品。肯德基、漢堡王則表示，相關產品目前皆正常供應。
記者黃韻文/綜合報導
2022-01-07 10:40:16
愛吃薯餅的民眾哭哭了，麥當勞去年8月就曾因貨運供應問題，暫時停賣過薯餅，沒想到時隔不到半年，又因為國際海運缺櫃、壅塞等原因，導致原物料供應不及，即日起將暫時停止供應薯餅，門市已陸續貼出公告，自助點餐機的薯餅也顯示暫停供應。
麥當勞回應《NOWnews今日新聞》詢問，因為近期全球航運供貨不穩，導致麥當勞餐廳的薯餅陸續短缺，將在賣完後暫時停止銷售，目前正積極調度中，預計1月下旬恢復正常供應。對於日本麥當勞因缺料停賣大薯、中薯，業者也喊話，「台灣麥當勞薯條目前正常供應中。」
因貨運進口船期延後，摩斯漢堡在去年12月底就率先宣布，部分薯條組合產品暫停販售，只能「單點」薯條。摩斯漢堡表示，目前貨期都還在確認中，暫無法預計何時全面恢復供應，不過很受民眾喜愛的黃金地瓜薯將強勢回歸，預計近期將限定新春開賣。肯德基的薯條暫時未受到影響，全品項目前皆正常供應；漢堡王也表示，截至目前為止，進口原物料尚無短缺或斷貨之虞，請民眾安心。