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藍委持續缺席修憲委員會　鍾佳濱喊話國民黨與各黨合作

▲民進黨立委鍾佳濱為今日修憲委員會輪值召委，主持會議。（圖／記者余祥攝，2022.1.7）
▲民進黨立委鍾佳濱為今日修憲委員會輪值召委，主持會議。（圖／記者余祥攝，2022.1.7）

記者余祥／台北報導

2022-01-07 10:42:07｜2022-01-07 10:43:08

立法院修憲委員會昨召開第二次全體委員會，但國民黨立委質疑民進黨立委周春米擔任主席的合法性，退席抗議，今（7）日國民黨立委持續缺席修憲委員會；輪值的民進黨召委鍾佳濱喊話，盼國民黨跟其他政黨合作，並表示將持續推進討論。

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鍾佳濱說，修憲需要政黨合作，民進黨、民眾黨、時力都希望在特定議題上合作，他們也很誠意希望國民黨採取政黨合作的方式，共同推動18歲公民權在內的各項提案，他是輪值召委，主持時會推進讓各政黨75項修憲提案被拿出來討論。

鍾佳濱指出，朝野總共提出了75案的修憲案，其中有1/3是國民黨提案，各政黨對修憲都有不同主張，希望在表達意見後求同存異，憲是非常高難度的工程，希望在有共識議題下努力往前推進。

雖然國民黨立委持續缺席修憲委員會，但民進黨、民眾黨、時力都有立委到場，上午9時開會時已達法定開會人數，按提案順序進行提案說明。

國民黨立委則召開記者會批，民進黨自從變國會多數後，完全是多數霸凌少數的方式，通過所有的議案，不跟在野黨商量，而修憲不是兒戲，不應如此。

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