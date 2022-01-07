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顏清標住院被偷拍　林靜儀醫師魂上身：同學請尊重隱私

▲國策顧問紀政（左一）等人與林靜儀在烏日玉闕朝仁宮上香祈福。（圖／林靜儀競選總部提供，2022.01.07）
▲國策顧問紀政（左一）等人與林靜儀在烏日玉闕朝仁宮上香祈福。（圖／林靜儀競選總部提供，2022.01.07）

記者顏幸如/台中報導

2022-01-07 11:19:50

中二立委補選進入倒數2天，國民黨候選人顏寬恒父親顏清標驚爆急診住院，對手林靜儀提醒和顏清標一樣有三高症狀的患者「天冷一定要注意保暖、補充水份、別太勞累」，對於「靜宜大學男同學」在Dcard貼照片爆料一事，她嚴肅呼籲「人躺在急診室都不會很好看，利用別人生病炒作議題並不可取，請同學要有隱私的概念。」

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林靜儀今（7日）上午由立法院副院長蔡其昌、國策顧問紀政等人陪同，在烏日區車隊掃街，媒體問她是否知道大甲鎮瀾宮董事長顏清標住院，她表示「這幾天掃街時，救護車出入聲音變多了，急診室比較忙碌，祝福顏董事長身體健康、早日康復。」

身為婦產科醫師的林靜儀，隨即醫師魂上身，提醒大家「天氣突然變冷時，慢性病患者、長者身體壓力比較大，請這些人特別注意保暖、適當補充水份，身體要多注意一下，儘量不要太勞累。」

▲立法院長蔡其昌陪同林靜儀在烏日區車隊掃街。（圖／林靜儀競選總部提供，2022.01.07）
▲立法院長蔡其昌陪同林靜儀在烏日區車隊掃街。（圖／林靜儀競選總部提供，2022.01.07）
媒體問她，顏清標住院一事，因「靜宜大學男同學」在Dcard上傳照片而曝光，且留言挺顏家者多為「靜宜大學各系學生」。林靜儀說：「在急診室是大家最狼狽的時候，人家在生病，去侵犯別人隱私、把人家的照片拍出來，我覺得這樣的行為不太好。不管是哪個學校學生，同學都要有隱私的概念，」她並建議醫院「多多關注醫療隱私，可以安排較私密的空間給顏董。」

台中市民政局長吳世瑋昨天證實，有媒體向民政局詢問顏清標母親墳墓是不是違建，市府官員為了解狀況致電詢問顏清標，顏清標因此氣急攻心住院。林靜儀表示，她關心的焦點在民代家族佔用國家資源，從未聽過顏家祖墳違建一事，由民政局長說這些事「是蠻奇怪的」。

蔡其昌一連說了2次「匪夷所思，不知道為什麼會有這種事情」。他認為大家應該去問盧市長，民政局長為什麼要爆顏家的料？是同一陣營內鬨嗎？ 

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