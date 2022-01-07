捍衛蔣公銅像亂穿越馬路還辱警 333黨主席拘役10日
第三勢力「333」政黨聯盟主席周克琦去年到立法院外，參加「誓死捍衛蔣公銅像反台獨」活動，去因兩度穿越馬路遭警方制止而對員警飆髒話。台北地院認為，周漠視法治，依侮辱公務員罪判處拘役10天，可易科罰金。可上訴。
記者潘千詩／台北報導
2022-01-07 12:02:37｜2022-01-07 12:05:18
判決書指出，2021年3月9日上午10時許，周克琦與多位民眾在立法院前非法集會，並恣意穿越車道，走向中山南路車道分隔島，但該車道未經封閉，不時有車輛經過，警方為維護安全，一人持麥克風高聲勸阻，另一人拉住周的肩膀及手臂，周當場辱罵警方「操你媽的」等髒話，涉侮辱依法執行職務之警員，案經中正一分局報請台北地檢署偵查起訴。
周克琦辯稱，他接受警察指示退散，要到安全島，那就是安全的地方，「警察卻勾我打我鎖喉，都可以把我勒死」，他認為，警察使用暴力執勤過當，有殺人未遂嫌疑，才口吐三字經，並非辱罵員警個人，當場也有跟員警道歉，但他矢口否認有侮辱公務員。
經法官勘驗蒐證影像檔，期間車道上車輛川流不息，警方兩度以大聲公擴音對周喊話，但周疑似沒有要停止，署名員警趨前將周勾拉退回人行道，周口出「操你媽」，認定周的辯詞並無依據。