中國疫情續燒！深圳夫婦確診 市民「非必要不得離開」
中國國家衞健委7日通報稱，前一日新增174例新冠肺炎確診，本土感染佔116例，分別出現在陝西、河南和浙江，河南與陝西的新增確診數幾乎不相上下。與此同時，廣東省深圳市也在7日傳出2例感染，深圳市防疫指揮部辦公室已發布通知，要求民眾，非必要不得離開當地。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2022-01-07 12:12:34
綜合中媒報導，深圳市7日新增2例新冠肺炎本土確診，2人為夫妻關係，在重點行業人員進行定期核酸檢測時被檢出。深圳市衞生健康委員會表示，該名29歲男子為羅湖區某公司工作人員，6日在例行核酸檢測中初步確診，隔天複檢後確定染疫；他的妻子被列為密切接觸者，檢測後亦證實確診，2人皆已被轉送至市第三人民醫院應急院區隔離治療，其居住和工作區域已實施管控，活動過的重點場所均被消毒。
深圳市防疫指揮部辦公室並於7日發布通知，要求民眾「非必要」不要離開當地，且從8日凌晨零時起，需持有48小時內核酸檢測無感染報告，獲批後才能離開。
為防控疫情，深圳全市嚴控聚集性活動，包含大型會議、活動、論壇、培訓、演出、展銷促銷等聚集性活動，龍崗區、羅湖區暫停舉辦大型聚集性活動。
此外，深圳全市各類公共場所除嚴格落實體溫檢測、亮碼、戴口罩等防控措施，所有景區景點、餐飲單位、室內公共場所、密閉場所，接納消費者人數不得超過最大承載量的50%，並需嚴格控制瞬時流量。
※【NOWnews 今日新聞
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