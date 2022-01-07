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影／桃機保全人員確診　所有391名員工今晨接受採檢

記者李春台/桃園報導

2022-01-07 12:17:22｜2022-01-07 12:24:51

桃園機場群聚感染擴大延燒，昨（6）日晚間新增一名機場保全女性員工確診，桃園機場前進指揮所指揮官王必勝昨晚也和桃園市長鄭文燦親自到機場召開記者會宣布這項消息，並表示將會對保全公司391位員工都進行PCR檢驗以釐清是否有其他出現感染的狀況。今（7）日凌晨開始，機場大夜班的保全人員就開始接受採檢，預計中午前可以完成作業。

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確診的良福保全公司的員工是一位女性，5日上班的時候覺得不舒服，經通報主管直接帶往醫院檢查。採檢後就讓她回家等，6日的報告出來陽性確診。良福保全公司在機場服務的人數有391人，預計所有391人都會做PCR檢驗以釐清他們感染的狀況。

▲保全公司主管也在現場叮嚀保全員要穿戴好防護裝備，注意保暖，同時也要求休假的同仁每天七到九點間，要量體溫回報。（圖／記者李春台翻攝）
▲保全公司主管也在現場叮嚀保全員要穿戴好防護裝備，注意保暖，同時也要求休假的同仁每天七到九點間，要量體溫回報。（圖／記者李春台翻攝）
採檢作業由聯新醫院派員協助，一早在機場的採檢站就聚集了保全員們依序排隊等候採檢。保全公司主管也在現場叮嚀保全員要穿戴好防護裝備，注意保暖，同時也要求休假的同仁每天七到九點間，要量體溫回報。


為了預防疫情擴大，桃園機場目前清潔人員、防疫計程車司機上工前都要先做快篩，今天早上六點左右就有班機抵達，為了順利上工，醫護人員及司機們五點多天還沒亮就在機場P3停車場做快篩。鄭文燦表示，Omicron的病毒入侵，這是一個非常嚴峻的考驗。入境的病例事實上每天都在增加，因此機場風險大幅提高，社區也有風險，現在除了疫調找出傳播鏈以外，多層次的擴大採檢也是必要的措施。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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