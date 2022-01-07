影／桃機保全人員確診　所有391名員工今晨接受採檢

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確診的良福保全公司的員工是一位女性，5日上班的時候覺得不舒服，經通報主管直接帶往醫院檢查。採檢後就讓她回家等，6日的報告出來陽性確診。良福保全公司在機場服務的人數有391人，預計所有391人都會做PCR檢驗以釐清他們感染的狀況。
採檢作業由聯新醫院派員協助，一早在機場的採檢站就聚集了保全員們依序排隊等候採檢。保全公司主管也在現場叮嚀保全員要穿戴好防護裝備，注意保暖，同時也要求休假的同仁每天七到九點間，要量體溫回報。
為了預防疫情擴大，桃園機場目前清潔人員、防疫計程車司機上工前都要先做快篩，今天早上六點左右就有班機抵達，為了順利上工，醫護人員及司機們五點多天還沒亮就在機場P3停車場做快篩。鄭文燦表示，Omicron的病毒入侵，這是一個非常嚴峻的考驗。入境的病例事實上每天都在增加，因此機場風險大幅提高，社區也有風險，現在除了疫調找出傳播鏈以外，多層次的擴大採檢也是必要的措施。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。