特斯拉不顧人權爭議設新疆門市　外媒：恐落中國經濟陷阱

我是廣告 請繼續往下閱讀
總部設於德國的世界維吾爾代表大會發出聲明表示，「企業絕不能成為種族滅絕制度的共犯」。共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）更指責，「沒有國界的企業正在幫助中共掩蓋該地區的種族滅絕和奴隸勞動」。直至目前，特斯拉尚未針對其在新疆開展門市受到各方批評做出進一步回應。
文章引述美國聖克拉拉大學商學院教授、《商業與人權期刊》聯合主編桑托羅（Michael Santoro）的觀點指出，特斯拉在烏魯木齊開展門市此舉，或許是因為中國政府對特斯拉施加了某種壓力，「這個可能性是存在的」。桑托羅進一步表示，「大多數在中國做生意或從中國進口骯品的西方企業都在努力迴避新疆問題，往往都是在非自主的情況之下被捲入這個議題，但特斯拉卻是主動涉入其中」。
文章指出，近年來中國政府不斷向外國企業施壓，要求他們在新疆、西藏、台灣和其他政治問題上「靠邊站」以及表態，在要求外國企業在其廣告和網站上採取中國官方的立場，同時攻擊關注新疆、人權相關議題的品牌。桑托羅表示，隨著中國當局擴大施壓，將西方企業逼入經濟陷阱中，讓這些企業沒有理由選擇繼續留在中國，「很明顯，這都是中國逼的」，桑托羅不認為西方政府或企業尋求這場爭鬥，但現實中爭鬥卻已經存在了。
特斯拉在中國有龐大的商業利益，也因此越來越依賴中國市場。特斯拉2020年全球銷量就有三分之一來自中國，僅次於北美市場，過去在美中貿易戰的背景下，特斯拉仍獲准到上海設廠，成為首家在中國獨資建立生產設施的外國汽車製造廠商。除此之外中國政府還為特斯拉提供了低價土地、低息貸款、稅收優惠和補貼等措施。
特斯拉創辦人馬斯克也曾扮演過中國「啦啦隊長」的角色，在中國共產黨建黨100週年之際，馬斯克發出推文大讚中國取得的經濟成就，先前還稱讚中國強化數據安全的做法。
桑托羅認為，與之前向北京「獻媚」的做法相比，特斯拉在新疆開設門市，會讓這家美國科技巨頭的形象進一步受損。