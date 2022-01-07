遠百竹北看準竹科新貴高收入　首年業績目標50億元

遠百竹北店是新竹縣第一個百貨 BOT 案，於民國 106 年 6 月動工，歷經五年籌備，期間遇到疫情、天候、缺工等因素影響，但在縣府團隊的帶領以及協力廠商的支持下，已準備就緒，希望於農曆年前正式開幕，遠百竹北營業面積 2 萬坪，為遠百第三大店，首年業績目標 50 億元。總經理徐雪芳今（ 7 ）日指出，近幾年公司從第三代店到第五代店，因應民眾的消費轉變，逐漸轉型融入創新，包括智能商場、管理 E 化、行動辦公室，希望能發揮產業影響力。

我是廣告 請繼續往下閱讀

遠百竹北店享地利之便，位於莊敬北路，鄰近新竹科學園區，緊鄰國道一號，開車下竹北交流道後即可抵達。預期開幕後可擴大新竹地區生活圈，並成為民眾南來北往購物及休閒充電站。在建築上，建築外觀以客家山城圓樓作為建築意象，頂樓空中花園充滿綠意，榮獲「黃金級」綠建築認證資格。

▲針對遠百竹北店即將開幕，總經理徐雪芳今（7）日指出，近幾年公司從第三代店到第五代店，因應民眾的消費轉變，逐漸轉型融入創新，希望能發揮產業影響力。（圖／記者許家禎攝）

內部設計特別融合在地客家文化，延請設計團隊深入考究客家文史，在商場內部原味復刻呈現客家古厝以及客家老街的樸實之美。一樓有公共藝術展品「好客天棚」，將客家文化尊敬天地、愛護自然萬物的精神化作「龍」的意象，讓民眾感受飛龍翱翔天際的暢快愜意。

商品方面，擁有近 350 個品牌櫃位，並首次將國際時尚精品引進新竹縣，滿足當地消費需求，餐飲陣容更獨具特色，近八成餐飲品牌為新竹獨家，更有數十家知名大型品牌專賣店，提供購物、休閒、娛樂、美食完整元素，全方位滿足每一位顧客的需求。

而面對數位化趨勢，遠東百貨持續運用數位科技，打造遠百竹北店為全客層智能商場，提供顧客獨特的消費旅程及數位體驗。營運長林彰豐指出，竹北人收入是全台灣收入排行前幾名，孩子生得也多，周邊大樓很新，那麼好的生活環境，但就缺個百貨，因此相當看好當地民眾消費力。