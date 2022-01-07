塔江艦海上操演秀肌肉！ 28枚火力強大飛彈彈艙首曝光
為使國人了解國軍春節期間加強戰備實況，國防部今（7）日邀請媒體前往基隆威海營區採訪海軍春節期間執行戰備整備實況。海軍新成軍的塔江軍艦彈艙也首度曝光，雄風二型反艦飛彈、雄風三型反艦飛彈，以及海劍二防空飛彈，彈艙可容納28枚飛彈，展現驚人制空與制海能力。
記者呂炯昌／基隆報導
2022-01-07 13:03:18｜2022-01-07 13:13:22
海軍司令部表示，上午規劃以沱江級艦及快速布雷艇等新興兵力性能展示為重點，區分靜態參訪及動態操演方式辦理，其中包含艦艇參觀、高速航行、高速迴轉及海上分列式等科目，向國人展現國造艦艇的優越性能與海軍官兵戮力戰備訓練成果。
海軍司令部表示，國防建軍任重道遠，非一蹴可幾，國防安全需要國人關懷與支持。此外，因應敵情威脅及國際情勢影響，全體海軍官兵將秉持犧牲奉獻、同舟共濟的忠義軍風，持續戮力戰備整備工作，並在現有基礎上推動新一代兵力整建工作，建立海軍堅實戰力，凝聚全民國防力量，確保國家安全及永續發展。
立法院臨時會將審查2373億元《海空戰力提升計畫採購特別預算》，其中海軍高效能艦艇計畫，為沱江級艦的後續量產案，總經費共計692億元，沱江級艦因搭載雄風二型及三型反艦飛彈，被稱為是「航艦殺手」。