柯文哲：桃機群聚感染一定有進社區　但不用過度恐慌

桃園機場群聚感染的狀況持續擴大，除原有7名清潔人員、1名防疫計程車司機染疫，昨晚再增4人確診，為1名機場保全及3名金嗓歌友會相關人員，桃機群聚案累計確診數已達12例，其中有4人已知染Omicron變異株。對此台北市長柯文哲今（7）日受訪時，表示桃機群聚感染一定有進入社區，且有到社區感染的程度，不過不需要太恐慌，因為台灣已經跟半年前不一樣。
記者丁上程／台北報導
2022-01-07 12:50:37｜2022-01-07 12:55:36
柯文哲表示，一開始看到桃機清潔工與計程車司機確診，因為感染源不明的緣故，所以他認為一定程度有進入社區，且有社區感染。不過柯文哲也表示現階段不需要太過恐慌，原因在於目前的台灣已經與半年前不一樣了。「當時沒有那麼多民眾打過疫苗，所以病毒一進來一定一敗塗地。」柯文哲說，雖然現階段打過疫苗也並非100%沒事，但仍舊有相當程度的抵抗力。
柯文哲直言，後疫情時代仍要維持新常態的生活方式，不需要因為一些風吹草動就太過驚慌，只要小心謹慎就好，不需要到最後「餓死的比病死的多」。柯文哲也以台北舉辦的大型活動活動為例，像是白晝之夜與台北燈節，現階段都以「線上線下同時進行」的方式舉辦，若疫情持續升溫，就會限縮線下活動的人數，但還是會讓大型活動持續舉辦。
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